Федяева напомнил, что недавно донской Минздрав рассказал, что средняя зарплата врачей составляет около 79,6 тысячи рублей в госучреждениях и 56,3 тысячи в муниципальных организациях здравоохранения. Средний медперсонал при этом в среднем получает около 33,5 тысячи рублей. Кроме того на повышение зарплат собираются направить дополнительные средства.
Однако, как выяснилось, такие зарплаты получают не все донские медики.
«У медработников скорой помощи г. Новочеркасска оплата не превышала 28 тысяч рублей. В ходе инициированной мной проверки прокуратурой был выявлен ряд нарушений: не установлены конкретные размеры доплат и надбавок за стаж непрерывной работы, за квалификацию медработников, за наличие ученой степени, почетного звания, а также за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», — рассказал Евгений Федяева.
В документах, предоставленных депутатом, также указано, что вместо обслуживания Новочеркасска 17 машинами скорой помощи на вызовы выезжали от восьми до 14 бригад. В результате проверки прокуратура внесла представления главному врачу ГБСМП и начальнику Управления здравоохранения Новочеркасска.
Кроме того в опросе, проведенном в Telegram-канале депутата, большая часть медработников признали, что их зарплаты меньше средней на 10-20 тысяч рублей.
Напомним, в августе прошлого года власти заявляли, что медики получают в среднем 61,1 тысячи рублей.