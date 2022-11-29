«У медработников скорой помощи г. Новочеркасска оплата не превышала 28 тысяч рублей. В ходе инициированной мной проверки прокуратурой был выявлен ряд нарушений: не установлены конкретные размеры доплат и надбавок за стаж непрерывной работы, за квалификацию медработников, за наличие ученой степени, почетного звания, а также за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», — рассказал Евгений Федяева.