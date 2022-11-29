Здание стационара поликлиники выставили на аукцион в Новочеркасске

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности: здания дневного стационара поликлиники площадью 1276,2 кв.м, сооружения овощехранилища площадью 813 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 16 и относящегося к ним земельного участка, находящегося в собственности ОАО «РЖД», площадью 3667 кв.м (кадастровый номер 61:55:0010720:1456), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака (далее – Объекты).