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Актер Сергей Жигунов рассказал, как познакомился с Градским в колхозе под Ростовом

Сегодня, 18:00
Фото: Telegram-канал Сергея Жигунова
Актер Сергей Жигунов вспомнил ушедшего года назад певца Александра Градского и рассказал подписчикам в Telegram-канале, как познакомился с ним в колхозе под Ростовом.

Уроженец Ростова, актер Сергей Жигунов написал пост в память о певце Александре Градском. Он рассказал, что познакомился с мэтром в колхозе под Ростовом. Жигунов тогда был десятиклассником и собирал огурцы. Градский исполнял песни.

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Будучи школьником, Жигунов восхитился талантом певца, и сейчас признается, что никто не смог спеть песню «Первый тайм» лучше Градского. Позже, уже когда ростовчанин стал известным актером, их жизненные и творческие пути с певцом не раз пересекались. Это всегда было яркое и плодотворное сотрудничество.

«Только мне кажется, что он никуда не исчезнет из нашей жизни. Просто я больше не встречу его в коридорах Мосфильма или Останкино. Но мы-то знаем, что такие голоса, они нужны везде. Особенно там», — заключил Жигунов.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассмеялся после фейка о его мобилизации в актерский отряд.

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