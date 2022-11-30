Банк ЗЕНИТ запустил новую программу по ипотеке «Переезд»

В течение первых трех месяцев у клиентов будет отсрочка платежа основного долга. По процентам платеж рассчитывается по ставке 4,99% годовых, если есть ипотечное страхование. Этим предложением можно воспользоваться до 31 декабря 2022 года.
«В преддверии Нового года Банк ЗЕНИТ разработал программу, которая позволит клиентам перенести средства с оплаты по кредиту на расходы на переезд. Теперь у заемщика появляются свободные средства для ремонта или покупки мебели. Новое предложение поможет нашим клиентам улучшить жилищные условия», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
Согласно условиям, можно приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты. Минимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей.
Когда льготный период завершится, то ставка составит от 11,05% годовых. Также продолжает действовать опция «Гарантия низкой ставки». Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.
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