Банк ЗЕНИТ запустил новую программу по ипотеке «Переезд»

Когда льготный период завершится, то ставка составит от 11,05% годовых. Также продолжает действовать опция «Гарантия низкой ставки». Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.