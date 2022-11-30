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Больше полусотни жителей Ростовской области умерли после отравления алкоголем

Сегодня, 17:58
Фото: 1MI
В Ростовской области за год зафиксировано 702 случая острого отравления спиртными напитками, рассказали в Роспотребнадзоре.

В Ростовской области за год зафиксировано 702 случая острого отравления алкоголя. Для 54 человек спиртное повлекло смертельный исход.

В прошлом году отравлений алкоголем было зарегистрировано на 173 случая меньше. Однако тогда спиртное унесло жизни 61 человека.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году заблокировали 62 незаконных сайта по продаже алкоголя.

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Помимо вреда здоровью, алкоголь может стать причиной семейных трагедий. Так, жительница Сальска, находясь в состоянии опьянения, забила кочергой насмерть свою мать.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Алкоголь
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