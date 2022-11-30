В Ростовской области за год зафиксировано 702 случая острого отравления алкоголя. Для 54 человек спиртное повлекло смертельный исход.
В прошлом году отравлений алкоголем было зарегистрировано на 173 случая меньше. Однако тогда спиртное унесло жизни 61 человека.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году заблокировали 62 незаконных сайта по продаже алкоголя.
Помимо вреда здоровью, алкоголь может стать причиной семейных трагедий. Так, жительница Сальска, находясь в состоянии опьянения, забила кочергой насмерть свою мать.