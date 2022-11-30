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Донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию

Сегодня, 15:01
Фото: mil.ru
Будут ли брать Ростовских призывников в зону СВО

Около 2 тысяч призывников из Ростовской области осенью пополнили ряды ВС России

В Ростовской области призвали на службу в армию около двух тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 ноября. Первые новобранцы отправились к месту несения службы 10 числа.

До конца года планируется набрать еще две тысячи местных жителей. В Президентском полку комендатуры Московского Кремля будут служить 15 из них.

Около 60% призывников направляют в воинские части на территории ЮВО. Перед службой они проходят двухнедельный карантин.

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«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Генштаб ВС России категорически запретил направлять военнослужащих в зону СВО», — сказано в сообщении.

Кроме того, они не будут служить в новых регионах.

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