Осенняя призывная кампания стартовала 1 ноября. Первые новобранцы отправились к месту несения службы 10 числа.
До конца года планируется набрать еще две тысячи местных жителей. В Президентском полку комендатуры Московского Кремля будут служить 15 из них.
Около 60% призывников направляют в воинские части на территории ЮВО. Перед службой они проходят двухнедельный карантин.
«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Генштаб ВС России категорически запретил направлять военнослужащих в зону СВО», — сказано в сообщении.
Кроме того, они не будут служить в новых регионах.