По словам юриста, для того, чтобы однозначно понять, на сколько у пенсионера повыситься с 1 января 2023 года пенсия, каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Ведь учитывается какую пенсию человек получает, какие доплаты.
«В целом, по стране с 1 января будет повышение страховых пенсий на 4,8%. Средняя прибавка к пенсии составит порядка тысячи рублей», - отмечает Антон Габович.
Юрист добавляет, что минимальный уровень пенсии для неработающих пенсионеров всегда будет не ниже прожиточного минимума региона. В Ростовской области прожиточный минимум для пенсионера составляет 11, 2 тысячи рублей.
«А если размер пенсии окажется ниже, то человеку назначат социальную доплату», - резюмирует собеседник.