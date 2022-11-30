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Эксперт рассказал, на сколько повысятся пенсии ростовчан с 1 января 2023 года

Сегодня, 11:52
Фото: Pentarux/CC/flickr.com / wikimedia.org
Прибавка к пенсии, в среднем, составит порядка одной тысячи рублей, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, для того, чтобы однозначно понять, на сколько у пенсионера повыситься с 1 января 2023 года пенсия, каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Ведь учитывается какую пенсию человек получает, какие доплаты.

«В целом, по стране с 1 января будет повышение страховых пенсий на 4,8%. Средняя прибавка к пенсии составит порядка тысячи рублей», - отмечает Антон Габович.

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Юрист добавляет, что минимальный уровень пенсии для неработающих пенсионеров всегда будет не ниже прожиточного минимума региона. В Ростовской области прожиточный минимум для пенсионера составляет 11, 2 тысячи рублей.

«А если размер пенсии окажется ниже, то человеку назначат социальную доплату», - резюмирует собеседник.

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