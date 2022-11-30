В Ростовскую область пришла первая партия насадок-распылителей для введения назальной вакцины от ковида. Сейчас в регионе находятся уже 100 дозирующих устройств.
Назальный способ вакцинации подходит тем людям, которые боятся уколов или по тем или иным причинам не могут их сделать. В Минздраве Ростовской области напомнили, что перед вакцинацией нужно обязательно сходить на консультацию к доктору.
Отмечается, что сейчас иммунизацию от коронавируса в регионе прошли более двух миллионов человек.
Тема ковида не теряет своей актуальности в Ростовской области. Так, на днях глава донского Минздрава Юрий Кобзев предупредил жителей о новой волне коронавируса.