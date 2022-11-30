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Есть только пшик: назальная вакцина от коронавируса поступила в Ростовскую область

Сегодня, 15:03
Фото: CC0 / wikimedia.org
Назальная вакцина от коронавируса доступна в Ростовской области

В Ростовскую область поступила назальная вакцина против коронавируса

В Ростовскую область поступила первая партия назальной вакцины от COVID-19, рассказали в правительстве региона.

В Ростовскую область пришла первая партия насадок-распылителей для введения назальной вакцины от ковида. Сейчас в регионе находятся уже 100 дозирующих устройств.

Назальный способ вакцинации подходит тем людям, которые боятся уколов или по тем или иным причинам не могут их сделать. В Минздраве Ростовской области напомнили, что перед вакцинацией нужно обязательно сходить на консультацию к доктору.

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Отмечается, что сейчас иммунизацию от коронавируса в регионе прошли более двух миллионов человек.

Тема ковида не теряет своей актуальности в Ростовской области. Так, на днях глава донского Минздрава Юрий Кобзев предупредил жителей о новой волне коронавируса.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Кобзев Юрий Викторович#Коронавирус
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