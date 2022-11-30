На канале «Дон24» министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, однако следует понимать, что ситуация может измениться. Глава ведомства указал, что сейчас ковид опять мутирует.
«Сколько уже прошло волн? Вот нас, похоже, еще может ожидать волна, если люди не возобновят вакцинацию», — объяснил Юрий Кобзев, напомнив, что в прошлом жители региона вакцинировались по 20 тысяч людей в день, сейчас этот показатель не превышает 300 человек.
Глава донского Минздрава напомнил о важности ревакцинации, поскольку новый штамм протекает, по его словам, «под маской» ОРВИ — люди не обращаются за помощью врачей. Между тем, в госпитализации нуждаются 4-5% заболевших. Тем временем, загрузка коечного фонда на лечение ковида в регионе составляет 50-60%.
«Последние несколько дней мы замечаем прирост заболевших. Может, это влияние выходных», — предположил Кобзев, добавив, что дончанам не следует забывать о мерах профилактики болезни и ношении индивидуальных средств защиты.
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