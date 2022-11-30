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Глава донского Минздрава Кобзев предупредил жителей о новой волне коронавируса

Сегодня, 09:30
Фото: uprvetro.donland.ru
Когда еще одна волна коронавируса обрушится на Ростовскую область
В Ростовской области из-за снижения темпов вакцинации может начаться новая вспышка коронавируса, об этом в своем интервью рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

На канале «Дон24» министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной, однако следует понимать, что ситуация может измениться. Глава ведомства указал, что сейчас ковид опять мутирует.

«Сколько уже прошло волн? Вот нас, похоже, еще может ожидать волна, если люди не возобновят вакцинацию», — объяснил Юрий Кобзев, напомнив, что в прошлом жители региона вакцинировались по 20 тысяч людей в день, сейчас этот показатель не превышает 300 человек.

Глава донского Минздрава Кобзев заявил о появлении новых штаммов коронавируса
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Глава донского Минздрава напомнил о важности ревакцинации, поскольку новый штамм протекает, по его словам, «под маской» ОРВИ — люди не обращаются за помощью врачей. Между тем, в госпитализации нуждаются 4-5% заболевших. Тем временем, загрузка коечного фонда на лечение ковида в регионе составляет 50-60%.  

«Последние несколько дней мы замечаем прирост заболевших. Может, это влияние выходных», — предположил Кобзев, добавив, что дончанам не следует забывать о мерах профилактики болезни и ношении индивидуальных средств защиты. 

Ранее в Ростове рассказали, какие болезни угрожают населению этой осенью. 

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