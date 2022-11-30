«Сколько уже прошло волн? Вот нас, похоже, еще может ожидать волна, если люди не возобновят вакцинацию», — объяснил Юрий Кобзев, напомнив, что в прошлом жители региона вакцинировались по 20 тысяч людей в день, сейчас этот показатель не превышает 300 человек.