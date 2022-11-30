Как фудшеринг поможет победить голод в селах Ростовской области

Для понимания масштаба существующей проблемы достаточно обратиться к статистике, отражающей качество жизни в регионе. В ноябре 2021 года правительство России ввело новый подход для определения границы бедности, которая рассчитывается для каждого региона отдельно.
Для Ростовской области в прошлом году она составила 11350 рублей. По данным Росстата, меньше этой суммы зарабатывали 502,1 тысячи человек, а значит все они находились за чертой бедности.
Учитывая, что все население региона составляет 4,2 миллиона человек, то почти 12% из них живут очень плохо.
Вместе с этим все мы понимаем, что и на зарплату в 20 тысяч рублей особо не разгуляешься. А по подсчетам РИА «Новости», около 26% населения области зарабатывают меньше этой суммы.
Можно также обратиться к рейтингу регионов по материальному благополучию населения за тот же 2021 год. Ростовская область заняла в нем 41 место из 85.
Отсюда следует, что на Дону есть большое количество людей, нуждающихся в помощи. Власти предусмотрели для них меры поддержки, вместе с этим не остаются в стороне и благотворительные фонды. Одним из таких является «Банк еды «Русь», имеющий отделение в Ростовской области.
Сам Фонд зарегистрировали в 2012 году, он позиционируется себя, как первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Смысл заключается в том, что люди и производители пополняют банк еды продуктами и товарами, а активисты передают их нуждающимся.
Расскажем, как это работает на примере Ростовской области. Здесь реализуют проект «Банк еды» для села», которому удалось победить в конкурсе субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций региона в 2022 году.
Размер гранта составил 478,5 тысячи рублей, на которые предоставят продукты нуждающимся и выстроят систему, позволяющую постоянно помогать людям из этой категории. Речь идет о практике промышленного фудшеринга. Само это понятие означает распределение продуктов питания среди тех, кому они необходимы. Качественные неиспользованные товары передают, в том числе компании-производители, магазины и кафе.
На данном этапе помощь оказывают семьям, проживающим в отдаленных территориях области. В проект включили Дубовский, Заветинский, Миллеровский и Ремонтненский районы, находящиеся в сотне километров от Ростова.
Вначале участники собирают информацию о нуждающихся и составляют специальные реестры. Помогает в этом «Горячая линия», куда можно обратиться и рассказать о себе. Так, позвонить можно по номеру 7 (495) 212 14 92, добавочный 61.
На следующем этапе идет создание склада для получения, перегрузки и распределения товарных пожертвований в каждом районе. Когда необходимая инфраструктура готова, то начинается информационная кампания, в рамках которой как можно больше человек узнают о проекте. Это позволит привлечь волонтеров и благотворителей.
Для активистов проводят курсы подготовки и рассказывают о работе проекта. И уже после этого начинается оказание помощи людям, причем она будет не единичная, а систематическая.
Обучение добровольцев на этом этапе не заканчивается. Для них подготовят образовательные модули для формирования коммуникативных навыков. Они научатся работать в команде и смогут развить лидерские качества.
Сами организаторы ставят перед собой серьезные задачи — ликвидировать нищету, голод и добиться ответственного потребления. В рамках текущего проекта помощь получат около четыре тысячи человек — это тысяча семей.
А помогать будут не менее 15 социально ориентированных некоммерческих организаций области и более 250 добровольцев.
Как становится понятно, проект создаст условия для постоянно действующей системы по оказанию бесплатной продуктовой помощи по технологии фудшеринг. Это будет сообщество неравнодушных граждан и организаций, помогающих людям.
Обратиться за продуктами могут семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, одинокие пенсионеры.
Реализация проекта займет полгода, после чего система должна заработать сама.
Руководитель регионального отделения благотворительного фонда «Банк еды «Русь» в Ростовской области Вера Лобанова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что около тысячи нуждающихся семей с детьми получили по два раза помощь. Народные обеды им каждый месяц будут привозить до февраля 2023 года.
Вес одного набора составляет шесть килограммов, в него входят гречка, рис, геркулес, макароны, горох, а также растительное масло. За все время закупят и расфасуют 36 тонн продовольствия.
«Фондом возобновлена деятельность цехов „Народный обед“, подготовлены площадки для получения, перегрузки, фасовки товаров. Устанавливается более тесное взаимодействие на территориях реализации проекта между властью, церковью, бизнесом, НКО», — отметила Вера Лобанова.
Он уточнила, что ведется работа с местными производителями, которых можно привлечь к помощи людям.
«В дальнейшем мы планируем поэтапное расширение географии проекта во всех 55 районах. В первую очередь в отдаленных сельских районах», — рассказала руководитель регионального отделения.