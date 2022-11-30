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Как фудшеринг поможет победить голод в селах Ростовской области

Сегодня, 03:32
Фото: коллаж / unsplash.com
В Ростовской области проживает большое количество семей, нуждающихся в помощи, в том числе продуктовой. Появившийся проект «Банк еды» для села» на основе принципов фудшеринга должен помочь решить часть проблем социально незащищенных категорий граждан.

Сколько человек живут за чертой бедности

Для понимания масштаба существующей проблемы достаточно обратиться к статистике, отражающей качество жизни в регионе. В ноябре 2021 года правительство России ввело новый подход для определения границы бедности, которая рассчитывается для каждого региона отдельно.

Для Ростовской области в прошлом году она составила 11350 рублей. По данным Росстата, меньше этой суммы зарабатывали  502,1 тысячи человек, а значит все они находились за чертой бедности.

Учитывая, что все население региона составляет 4,2 миллиона человек, то почти 12% из них живут очень плохо.

Вместе с этим все мы понимаем, что и на зарплату в 20 тысяч рублей особо не разгуляешься. А по подсчетам РИА «Новости», около 26% населения области зарабатывают меньше этой суммы.

Ростовская область заняла в рейтинге регионов по материальному благополучию населения за 2021 год 41 место из 85.
Фото: donland.ru

Можно также обратиться к рейтингу регионов по материальному благополучию населения за тот же 2021 год. Ростовская область заняла в нем 41 место из 85.

Отсюда следует, что на Дону есть большое количество людей, нуждающихся в помощи. Власти предусмотрели для них меры поддержки, вместе с этим не остаются в стороне и благотворительные фонды. Одним из таких является «Банк еды «Русь», имеющий отделение в Ростовской области.

Как работает фудшеринг?

Сам Фонд зарегистрировали в 2012 году, он позиционируется себя, как первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Смысл заключается в том, что люди и производители пополняют банк еды продуктами и товарами, а активисты передают их нуждающимся.

Расскажем, как это работает на примере Ростовской области. Здесь реализуют проект «Банк еды» для села», которому удалось победить в конкурсе субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций региона в 2022 году.

Расфасовка продуктов питания в Каменск-Шахтинске для Миллеровского района Ростовской области
Фото: Банк еды «Русь» РОСТОВ-НА-ДОНУ / vk.com

Размер гранта составил 478,5 тысячи рублей, на которые предоставят продукты нуждающимся и выстроят систему, позволяющую постоянно помогать людям из этой категории. Речь идет о практике промышленного фудшеринга. Само это понятие означает распределение продуктов питания среди тех, кому они необходимы.  Качественные неиспользованные товары передают, в том числе компании-производители, магазины и кафе.

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На данном этапе помощь оказывают семьям, проживающим в отдаленных территориях области. В проект включили Дубовский, Заветинский, Миллеровский и Ремонтненский районы, находящиеся в сотне километров от Ростова.

Вначале участники собирают информацию о нуждающихся и составляют специальные реестры. Помогает в этом «Горячая линия», куда можно обратиться и рассказать о себе. Так, позвонить можно по номеру 7 (495) 212 14 92, добавочный 61.

На следующем этапе идет создание склада для получения, перегрузки и распределения товарных пожертвований в каждом районе. Когда необходимая инфраструктура готова, то начинается информационная кампания, в рамках которой как можно больше человек узнают о проекте. Это позволит привлечь волонтеров и благотворителей.

Для активистов проводят курсы подготовки и рассказывают о работе проекта. И уже после этого начинается оказание помощи людям, причем она будет не единичная, а систематическая.

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Обучение добровольцев на этом этапе не заканчивается. Для них подготовят образовательные модули для формирования коммуникативных навыков. Они научатся работать в команде и смогут развить лидерские качества.

Волонтеры учатся работать в команде и развивать лидерские качества.
Фото: donland.ru

Сами организаторы ставят перед собой серьезные задачи — ликвидировать нищету, голод и добиться ответственного потребления. В рамках текущего проекта помощь получат около четыре тысячи человек — это тысяча семей.

А помогать будут не менее 15 социально ориентированных некоммерческих организаций области и более 250 добровольцев.

Какие цели проекта

Как становится понятно, проект создаст условия для постоянно действующей системы по оказанию бесплатной продуктовой помощи по технологии фудшеринг. Это будет сообщество неравнодушных граждан и организаций, помогающих людям.

Обратиться за продуктами могут семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, одинокие пенсионеры.

Реализация проекта займет полгода, после чего система должна заработать сама.

Сколько человек уже получили помощь

Руководитель регионального отделения благотворительного фонда «Банк еды «Русь» в Ростовской области Вера Лобанова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что около тысячи нуждающихся семей с детьми получили по два раза помощь. Народные обеды им каждый месяц будут привозить до февраля 2023 года.

Вес одного набора составляет шесть килограммов, в него входят гречка, рис, геркулес, макароны, горох, а также растительное масло. За все время закупят и расфасуют 36 тонн продовольствия.

Добровольцы фонда закупят и расфасуют 36 тонн продовольствия.
Фото: 1MI

«Фондом возобновлена деятельность цехов „Народный обед“, подготовлены площадки для получения, перегрузки, фасовки товаров. Устанавливается более тесное взаимодействие на территориях реализации проекта между властью, церковью, бизнесом, НКО», — отметила Вера Лобанова.

Он уточнила, что ведется работа с местными производителями, которых можно привлечь к помощи людям.

«В дальнейшем мы планируем поэтапное расширение географии проекта во всех 55 районах. В первую очередь в отдаленных сельских районах», — рассказала руководитель регионального отделения.

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