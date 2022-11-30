Как фудшеринг поможет победить голод в селах Ростовской области

Сам Фонд зарегистрировали в 2012 году, он позиционируется себя, как первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Смысл заключается в том, что люди и производители пополняют банк еды продуктами и товарами, а активисты передают их нуждающимся.