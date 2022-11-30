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Лебеди вмерзли в лед на пруду в Ростовской области

Сегодня, 11:48
Фото: Администрация Чертковского поселения
Лебеди вмерзли в лед в Ростовской области
В Ростовской области спасли лебедей, которые из-за морозов вмерзли в лед, сообщили в администрации Чертковского района.

Инцидент случился на реке Калитва в селе Маньково-Калитвенское. Это заметили местные жители и обратились к спасателям.

«Прибывшие специалисты подплыли на лодке к лебедям и веслами разбили лед. После этого птиц освободили из ледового плена», — уточнили в администрации.

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Отмечается, что лебеди дружно загоготали и разлетелись по водоему. Добавим, что в Ростовской области ожидаются ночные заморозки в начале декабря. Возможно также усиление ветра, но сохранится облачная погода. 

Ранее массовую гибель животных зафиксировали в нескольких районах в Ростовской области

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