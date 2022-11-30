Инцидент случился на реке Калитва в селе Маньково-Калитвенское. Это заметили местные жители и обратились к спасателям.
«Прибывшие специалисты подплыли на лодке к лебедям и веслами разбили лед. После этого птиц освободили из ледового плена», — уточнили в администрации.
Отмечается, что лебеди дружно загоготали и разлетелись по водоему. Добавим, что в Ростовской области ожидаются ночные заморозки в начале декабря. Возможно также усиление ветра, но сохранится облачная погода.
Ранее массовую гибель животных зафиксировали в нескольких районах в Ростовской области