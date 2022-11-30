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Мужчину в Ростове приговорили к 14 годам за убийство знакомого на пустыре

Сегодня, 15:00
Фото: СУ СКР по РО
Мужчину в Ростове приговорили к 14 годам за убийство знакомого 60 ударами ножа. Фото для иллюстрации
В Ростове-на-Дону огласили приговор Роману Санькову, который убил своего знакомого, сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2021 года Саньков вместе с двумя подельниками поссорился с 31-летним знакомым. Все это происходило в безлюдном месте в Азове. 

Обвиняемый вытащил нож и более 60 раз ударил потерпевшего. Последний скончался от полученных ранений, после чего возбудили уголовное дело. 

В Ростове экс-сотруднику ФСИН назначили 17 лет колонии за убийство многодетного отца
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«Суд назначил Санькову 14 лет лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове экс-сотруднику ФСИН назначили 17 лет колонии за убийство многодетного отца.

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