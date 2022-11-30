Мужчину в Ростове приговорили к 14 годам за убийство знакомого на пустыре

В сентябре 2021 года Саньков вместе с двумя подельниками поссорился с 31-летним знакомым. Все это происходило в безлюдном месте в Азове.
Обвиняемый вытащил нож и более 60 раз ударил потерпевшего. Последний скончался от полученных ранений, после чего возбудили уголовное дело.
«Суд назначил Санькову 14 лет лишения свободы. Этот срок он проведет в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростове экс-сотруднику ФСИН назначили 17 лет колонии за убийство многодетного отца.