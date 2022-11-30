Названы новые номинации медиа-премии «Искра Юга 2022»

Напомним, что «Искра Юга» проводится уже в пятнадцатый раз. В прошлом году был рекорд по количеству участников – более 600 заявок от 131 редакции. В мастер-классах финального дня приняли участие более 200 журналистов, а лауреаты конкурса получили денежные призы и ценные подарки от партнеров.