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Названы новые номинации медиа-премии «Искра Юга 2022»

Сегодня, 12:41
Фото: «Эксперт Юг»
Продолжается набор участников главного на Юге России журналистского конкурса «Искра Юга». Задача премии состоит в том, чтобы отметить талантливых авторов и повысить интерес к региональным СМИ. Прием работ продлится до 25 декабря.

В этом году в конкурсе появились две новые номинации: публикации о креативных индустриях и о традиционной казачьей культуре. Таким образом, премия будет присуждаться в 12 номинациях, затрагивающих наиболее популярные журналистские жанры. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер премии. 

Заявку на участие в конкурсе могут подавать авторы и авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или интернет-медиа регионов ЮФО, СКФО и Крыма. Прием работ осуществляется по принципу "одна работа - одна номинация". При этом один автор может выдвигаться с разными текстами в нескольких номинациях.

Лучшие материалы будут отмечены дипломами и подарками от партнеров конкурса. Награждение лауреатов премии пройдет в январе. На мероприятии также пройдут мастер-классы для представителей СМИ.

Напомним, что «Искра Юга» проводится уже в пятнадцатый раз. В прошлом году был рекорд по количеству участников – более 600 заявок от 131 редакции. В мастер-классах финального дня приняли участие более 200 журналистов, а лауреаты конкурса получили денежные призы и ценные подарки от партнеров.

Оставить заявку на участие в конкурсе, узнать подробнее о лауреатах, правилах и организаторах можно на сайте.

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