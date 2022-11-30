Названы новые номинации медиа-премии «Искра Юга 2022»

В этом году в конкурсе появились две новые номинации: публикации о креативных индустриях и о традиционной казачьей культуре. Таким образом, премия будет присуждаться в 12 номинациях, затрагивающих наиболее популярные журналистские жанры. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер премии.
Заявку на участие в конкурсе могут подавать авторы и авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или интернет-медиа регионов ЮФО, СКФО и Крыма. Прием работ осуществляется по принципу "одна работа - одна номинация". При этом один автор может выдвигаться с разными текстами в нескольких номинациях.
Лучшие материалы будут отмечены дипломами и подарками от партнеров конкурса. Награждение лауреатов премии пройдет в январе. На мероприятии также пройдут мастер-классы для представителей СМИ.
Напомним, что «Искра Юга» проводится уже в пятнадцатый раз. В прошлом году был рекорд по количеству участников – более 600 заявок от 131 редакции. В мастер-классах финального дня приняли участие более 200 журналистов, а лауреаты конкурса получили денежные призы и ценные подарки от партнеров.
Оставить заявку на участие в конкурсе, узнать подробнее о лауреатах, правилах и организаторах можно на сайте.