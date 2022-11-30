Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в декабре в городе заработают 37 точек, где можно будет купить новогоднюю елку. Сообщается, что четыре из них будут работать как ярмарки, а остальные — на основании договоров о размещении НКО.