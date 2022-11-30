Уже 1 декабря в Ростовской области индексируются тарифы на абсолютно все виды коммунальных слуг. Рост их стоимости составит 8,9%.
В профильном министерстве рассказали, по каким именно тарифам придется платить жителям региона. Так, в зависимости от места проживания и использования электроплит за электроэнергию дончанам придется платить от 3,36 до 6,73 рублей за киловатт-час.
Газ подорожает на 8,5%. Его кубометр для жителей квартир с газовыми плитами и водонагревателями будет стоить 7,5 рублей. Жильцы домов с газовым отоплением вынуждены будут отдать за кубометр газа 7,33 рубля.
Стоимость холодного водоснабжения и канализации после 1 декабря составит около 51,6 рубля за кубометр в зависимости от ресурсоснабжающей организации и населенного пункта. За водоотведение придется отдать 36,1 рубля за кубометр.
Что касается отопления и горячей воды, то «Теплокоммунэнерго» будет поставлять услуги населению по цене более трех тысяч рублей за гигакалорию, а стоимость теплоносителя составит 76,36 рубля за кубометр. «Ростовские тепловые сети» оценили гигакалорию в 2,27 тысячи рублей, а тариф на теплоноситель составит 54,3 рубля.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в декабре в городе заработают 37 точек, где можно будет купить новогоднюю елку. Сообщается, что четыре из них будут работать как ярмарки, а остальные — на основании договоров о размещении НКО.
Ярмарки будут располагаться на улице Фурмановской, 150, на пересечении Волкова и Космонавтов, на улице Ленина, а также на площади Карла Маркса.
Также новогодние товары будут продавать в торговых центрах и гипермаркетах.
Власти отмечают, что будут следить и пресекать незаконную торговлю елками. За нее грозит административная ответственность.
Министр транспорта Ростовской области Владмир Окунев заявил, что в регионе изучают вопрос запуска электричек в аэропорт Платов. Они будут курсировать из Ростова.
Уточняется, что инициатива пока находится на начальной стадии разработки. Властям нужно понять, кому принадлежат участки земли, по которым будет прокладываться железная дорога.
Министр полагает, что транспортный узел построят в Левенцовском микрорайоне. Однако есть планы довести «Донской экспресс» до Новочеркасска, Батайска и Шахт.