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Новый сезон «Беспринципных» покажут «Кинопоиск», START и Wink

Сегодня, 09:28
Фото: Wink
«Беспринципные»
1 декабря 2022 года одновременно в трех онлайн-кинотеатрах — «Кинопоиск», START и Wink — состоится премьера третьего сезона популярного комедийного сериала «Беспринципные».

Знакомые герои кино-хита «Беспринципные» (по рассказам Александра Цыпкина) снова оказываются замешанными во всякого рода смешных и не всегда приличных историях, которые происходят в районе Патриарших. Сериал сняла компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Напомним, что первый сезон оригинального сериала «Кинопоиска» вышел два года назад и сразу же стал одним из лидеров по просмотрам. Ассоциация продюсеров кино и телевидения России вручила «Беспринципным» премию как лучшему комедийному сериалу года. У проекта появилась большая армия фолловеров. Не удивительно, что второй сезон, премьера которого состоялась осенью прошлого года, повторил успех первого.

В третьем сезоне зрители снова увидят харизматичного Павла Деревянко в роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей. Несмотря на то, что Людмила (Оксана Акиньшина) указала ему на дверь, он пребывает в уверенности, что «тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь». По сюжету Славик скатывается до уровня маргинала и ютится в каморке дворника. Былая жизнь на Патриках потрепала его больше всех, но и других не пощадила.

Так, генерал Хадяков (Николай Фоменко) ведет затяжную войну с апатией, в то время как его жена Валя (Кристина Бабушкина) занялась карьерным ростом. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. А Ира (Ингеборга Дапкунайте) по-прежнему держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган). В третьем сезоне также задействованы Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие.

Продолжение сериала по мотивам Александра Цыпкина вновь поставил режиссер Роман Прыгунов. Производство компании «Медиаслово» и «Плюс Студии», продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.

1 декабря зрителям будут доступны две серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить каждый четверг — до 12 января.

Подробности о кино и сериалах, тематические обзоры и подборки, интервью с актерами и режиссерами, трейлеры и фото всегда можно найти на официальных аккаунтах Wink вYouTube, RuTube, ВК, Telegramи «Дзен».

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#Анна Петрова
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