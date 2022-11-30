Новый сезон «Беспринципных» покажут «Кинопоиск», START и Wink

В третьем сезоне зрители снова увидят харизматичного Павла Деревянко в роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей. Несмотря на то, что Людмила (Оксана Акиньшина) указала ему на дверь, он пребывает в уверенности, что «тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь». По сюжету Славик скатывается до уровня маргинала и ютится в каморке дворника. Былая жизнь на Патриках потрепала его больше всех, но и других не пощадила.