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Организатора банды обнальщиков осудили в Ростове за махинации на 450 млн рублей

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Организатора банды обнальщиков осудили в Ростове за махинации на 450 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор Евгению Михайленко, который стал организатором банды, занимавшейся обналичиванием денег, сообщили в УФСБ по региону.

Члены банды занимались переводом безналичных денег в наличные, перечислением денег на счета определенных фирм для получения вычета по НДС. За эти услуги они брали комиссию от 6% до 13% от суммы.

За семь лет на счет подконтрольных фигурантам фирм поступили более 450 миллионов рублей от заказчиков. Все они использовались для проведения незаконных банковских операций.

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По данным фактам возбудили уголовное дело, суд приговорил Михайленко к трем годам колонии общего режима. Материалы в отношении других участников находятся на рассмотрении в суде. 

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