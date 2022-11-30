Организатора банды обнальщиков осудили в Ростове за махинации на 450 млн рублей

Члены банды занимались переводом безналичных денег в наличные, перечислением денег на счета определенных фирм для получения вычета по НДС. За эти услуги они брали комиссию от 6% до 13% от суммы.
За семь лет на счет подконтрольных фигурантам фирм поступили более 450 миллионов рублей от заказчиков. Все они использовались для проведения незаконных банковских операций.
По данным фактам возбудили уголовное дело, суд приговорил Михайленко к трем годам колонии общего режима. Материалы в отношении других участников находятся на рассмотрении в суде.
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