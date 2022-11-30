rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Оценили вклад»: Великобритания ввела санкции в отношении главы Ростовской области

Сегодня, 15:45
Фото: Правительство Ростовской области

Великобритания ввела санкции в отношении губернатора Ростовской области Голубева

Великобритания опубликовала очередной санкционный список, в который попал и губернатор Ростовской области Василий Голубев, новость об этом он прокомментировал в своем Telegram-канале.

Великобритания 30 ноября ввела санкции в отношении нескольких российских чиновников. В список попал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Английская сторона обвинила чиновника в действиях, направленных на подрыв суверенитета и национальной целостности Украины.

Сам глава региона, комментируя новость, не высказал никаких переживаний на этот счет. Он назвал событие «ожидаемым сюрпризом» и заявил, что «англичане оценили вклад Ростовской области в успешность и правильность всего, что делает сейчас Россия». Также Голубев отметил, что санкциям он только порадовался и призвал земляков работать и двигаться вперед.

Глава Ростовской области Василий Голубев уступил в гонке за звание губернатора года
Узнать подробнее

Ранее губернатора Голубева наградили медалью за вклад в укрепление обороны России.

Читайте также:
Глава в Ростовской области Василий Голубев номинирован на звание губернатора годаГубернатор Голубев заявил о готовности служб Ростовской области к решению любых задачДонской губернатор Голубев рассказал о разговоре с президентом Путиным в начале СВО
#Голубев Василий Юрьевич#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Новогодние базары порадуют жителей в Ростовской области после роста цен на услуги ЖКХ
Сегодня, 15:38
В Ростовской области расследуют массовую гибель зайцев на полях
Сегодня, 15:27
Есть только пшик: назальная вакцина от коронавируса поступила в Ростовскую область
Сегодня, 15:03
В Ростове-на-Дону к 10 декабря установят 24-метровую елку у парка Горького
Сегодня, 14:45
Преподаватель Беспалова рассказала, о чем писали ростовские газеты 100 лет назад
Сегодня, 13:47