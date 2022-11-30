Сам глава региона, комментируя новость, не высказал никаких переживаний на этот счет. Он назвал событие «ожидаемым сюрпризом» и заявил, что «англичане оценили вклад Ростовской области в успешность и правильность всего, что делает сейчас Россия». Также Голубев отметил, что санкциям он только порадовался и призвал земляков работать и двигаться вперед.