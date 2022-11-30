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Поставщиков камуфляжных тканей в Ростове обвинили в увеличениях цен на фоне СВО

Сегодня, 07:58
Фото: mil.ru
Поставщиков камуфляжных тканей в Ростове обвинили в увеличениях цен на фоне СВО
В Ростове-на-Дону поставщики сырья, которое необходимо для пошива вещей для нужд спецоперации, стали завышать цены, прозвучало на организованной ТПП региона конференции.

Директор компании «Спортсервис» Татьяна Коданцева рассказала, что эта проблема актуальна для всех предприятий, которые шьют одежду для военнослужащих. Ее удивило то, что цены растут на фоне падения доллара.

«Конечно, у людей есть желание заработать деньги, но надо хоть немножко быть патриотами. В итоге мы пытаемся пошить подешевле, а сырье приобретаем только дороже, — пишет Donnews со ссылкой на слова Коданцевой.

Она уточнила, что для нужд СВО предприятия шью практически все, в том числе футболки и трико. Вместе с этим они жалуются на нехватку рабочих. Из-за этого не получается работать в две смены.

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