Директор компании «Спортсервис» Татьяна Коданцева рассказала, что эта проблема актуальна для всех предприятий, которые шьют одежду для военнослужащих. Ее удивило то, что цены растут на фоне падения доллара.
«Конечно, у людей есть желание заработать деньги, но надо хоть немножко быть патриотами. В итоге мы пытаемся пошить подешевле, а сырье приобретаем только дороже, — пишет Donnews со ссылкой на слова Коданцевой.
Она уточнила, что для нужд СВО предприятия шью практически все, в том числе футболки и трико. Вместе с этим они жалуются на нехватку рабочих. Из-за этого не получается работать в две смены.
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