Информация о пожаре на улице 27-я линия поступила в 05.14 мск. Через час объявили второй ранг сложности из-за плотной застройки.
В 06.41 удалось локализовать огонь, который к этому моменту прошел 90 квадратных метров. Удалось предотвратить его распространение на соседние дома.
Всего эвакуировали троих человек. В тушении пожара участвовали 67 специалистов, им потребовались 22 единицы техники.
Полностью ликвидировать огонь получилось в 07.16.
Ранее в сгоревшей в Ростове бане пострадали двое мужчин и еще один погиб 20 ноября.