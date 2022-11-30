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Повышенный ранг присвоили пожару в зоне плотной застройки в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возгоранию частного дома присвоили повышенный ранг, сообщили в УМЧС по региону.

Информация о пожаре на улице 27-я линия поступила в 05.14 мск. Через час объявили второй ранг сложности из-за плотной застройки. 

В 06.41 удалось локализовать огонь, который к этому моменту прошел 90 квадратных метров. Удалось предотвратить его распространение на соседние дома. 

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Всего эвакуировали троих человек. В тушении пожара участвовали 67 специалистов, им потребовались 22 единицы техники. 

Полностью ликвидировать огонь получилось в 07.16. 

Ранее в сгоревшей в Ростове бане пострадали двое мужчин и еще один погиб 20 ноября.

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#Илья Протвинов#Пожар#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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