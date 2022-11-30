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«Пятерочка» анонсировала благотворительную акцию в Ростове-на-Дону

Сегодня, 15:44
Фото: ТС «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятерочка» совместно с банком еды «Русь» запускает традиционную новогоднюю благотворительную акцию «Елка желаний».

Порадовать детей и поучаствовать в инициативе могут все желающие. В магазинах уже стоят новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу. В них ребята рассказали о том, чего бы они хотели получить на Новый год. Гости могут исполнить чье-то желание и приобрести ребенку подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие. Купленные вещи нужно передать сотрудникам магазинов «Пятерочка», участвующих в акции.

Участниками благотворительной акции могут стать гости в Ростове-на-Дону, Барнауле, Краснодаре, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени. Полный список адресов магазинов, где работает «Елка желаний», опубликован на сайте ритейлера. Приобрести детям подарок можно до 20 декабря 2022 года. Подробную информацию о благотворительной акции можно узнать непосредственно у сотрудников магазинов.

Отмечается, что все детские письма Деду Морозу будут опубликованы на сайте банка еды «Русь». По итогам акции все подарки будут переданы подопечным Банка еды «Русь» - детям в возрасте до 12 лет.

Как заявила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко, каждый гость может ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту нуждающегося ребенка.


#Анна Петрова
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