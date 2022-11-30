«Пятерочка» анонсировала благотворительную акцию в Ростове-на-Дону

Порадовать детей и поучаствовать в инициативе могут все желающие. В магазинах уже стоят новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу. В них ребята рассказали о том, чего бы они хотели получить на Новый год. Гости могут исполнить чье-то желание и приобрести ребенку подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие. Купленные вещи нужно передать сотрудникам магазинов «Пятерочка», участвующих в акции.