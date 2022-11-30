rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Россиянам рассказали о приемах первой помощи при растяжении

Сегодня, 14:02
Фото: piqsels.com
Хирург поделился главными принципами оказания первой помощи при растяжении.

В беседе с News.ru хирург Сергей Белых назвал порядок основных действий, необходимых для немедленной помощи пациенту с растяжением. По его словам, нужно сразу наложить на травмированное место давящую повязку, которая, впрочем, не должна быть слишком тугой, чтобы не нарушать кровообращение. Также следует обеспечить поврежденной конечности состояние покоя и обратиться к специалистам.

Среди основных симптомов растяжения доктор Белых перечислил припухлость в области сустава и сильную боль. В отличие от других травм, растяжения не препятствуют подвижности, но требуют ограничить нагрузку на поврежденную конечность.

#Общество
Подпишитесь
Жителям Ростовской области рассказали, как тарифы ЖКХ на 9% вырастут уже с 1 декабря
Сегодня, 08:37
Подрядчик добивается от донского Минтранса заключения контракта на миллиарды рублей
Сегодня, 09:04
Желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены
Сегодня, 08:16
В Ростове поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей
Сегодня, 08:00
В Ростовской области хотят штрафовать владельцев опасных собак
Сегодня, 07:05
Врач рассказал, как ростовчанам не заболеть свиным гриппом
Сегодня, 06:46