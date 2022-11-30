Россиянам рассказали о приемах первой помощи при растяжении

В беседе с News.ru хирург Сергей Белых назвал порядок основных действий, необходимых для немедленной помощи пациенту с растяжением. По его словам, нужно сразу наложить на травмированное место давящую повязку, которая, впрочем, не должна быть слишком тугой, чтобы не нарушать кровообращение. Также следует обеспечить поврежденной конечности состояние покоя и обратиться к специалистам.