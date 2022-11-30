«Но человек социален. Он не должен быть в ограничении. Ведь наши зеркальные нейроны в головном мозге копируют поведение других людей. И если мы находимся в одиночестве, то утрачиваем счастье. Например, в гостях, можно встретить яркого, позитивного человека, который воодушевленно о чем-то рассказывает. И окружающие, сами не осознавая, перенимают счастливую модель его поведения, — делится фактами Лемман. — Последние годы у нас становится меньше поводов для смеха и радости. Поэтому придется постараться, чтобы Новый 2023 год стал отличным стартом для тех, кто планирует всегда оставаться счастливым».