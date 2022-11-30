В начале беседы с корреспондентом RostovGazeta собеседница напоминает древнюю народную примету о том, что смех до добра не доводит. Подобных известных изречений оказалось множество. Есть категоричные - «Нельзя много смеяться». А есть утверждающие, программирующие - «Кто много смеется, будет много плакать». Многие ростовчане верят в эти предрассудки, наделяя их определенной магией. Поэтому опасаются бурного проявления радости.
«Но на самом деле, этот «феномен» легко объяснить. Любая эмоция счастья и радости — это стресс для психики человека. В этот момент вырабатываются гормоны счастья, серотонин и дофамин. А они у нас не безлимитны. Поэтому следом за вспышкой радости наступает эффект их накопления. Человек становится спокойным и даже грустным», - разъясняет Ийя.
Психолог подчеркивает, что грусть или радость — это не более, чем когнитивная реакция. Каждый человек выбирает сам, как он будет смотреть на ту или иную ситуацию. Не случайно, специалисты рекомендуют при любых обстоятельствах искать поводы для радости. У многих это происходит на подсознательном уровне.
«Например, мужчины, которые не попали под частичную мобилизацию, решили срочно жениться. Причем почему так спешно — сами ответить не смогли. Такое поведение тоже объяснимо. В момент сильного стресса, люди стараются придумать любой повод для радости. Некоторые стараются ускорить жизнь. Пытаются быстрее жениться, быстрее развестись, быстрее родить ребенка», - отмечает собеседница.
Психолог подчеркивает, что Новый год — это прекрасный повод для того, чтобы научиться счастью. Именно этот праздник, всегда раскрывает у человека много эмоций. От предвкушения новой интересной компании и подарков до наряда, в котором планируется блистать в новогоднюю ночь. Однако нестандартное состояние радости в новогоднюю ночь, по словам эксперта, может вызвать определенный шок. Поэтому настраивать себя к празднованию Нового года следует постепенно. Психолог советует не упускать любую возможность посетить новогодние корпоративы.
«Если Новый год будет пятым или шестым застольем, то человек проведет его значительно ярче. Для него это станет привычной обстановкой. Он сможет расслабиться и легче раскрыться. Ведь наша модель поведения распаковывается постепенно», - поясняет собеседница.
За годы коронавируса люди отучились ходить друг к другу в гости, отмечать праздники компаниями. А чем больше находишься в одиночестве, тем больше привыкаешь и уже не хочешь встречаться с людьми.
«Но человек социален. Он не должен быть в ограничении. Ведь наши зеркальные нейроны в головном мозге копируют поведение других людей. И если мы находимся в одиночестве, то утрачиваем счастье. Например, в гостях, можно встретить яркого, позитивного человека, который воодушевленно о чем-то рассказывает. И окружающие, сами не осознавая, перенимают счастливую модель его поведения, — делится фактами Лемман. — Последние годы у нас становится меньше поводов для смеха и радости. Поэтому придется постараться, чтобы Новый 2023 год стал отличным стартом для тех, кто планирует всегда оставаться счастливым».