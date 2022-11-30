Горожане рассказали об ушедшей воде с береговой полосы. До этого жителей региона предупреждали об опасном усилении ветра.
В ближайшее время порывы будут достигать 22 метров в секунду. Такая погода продержится вплоть до вечера 2 декабря.
Пользователи в соцсетях предложили навести порядок в прибрежной зоне, пока нет воды. Речь идет об уборке мусора.
«Ну нормальная ситуация, каждый год одно и тоже происходит», — заявляют горожане.
«Никогда такого не было, и вот опять», — пишут ростовчане.
Ранее в Ростове в Октябрьском районе сильным ветром унесло остановку 18 ноября.