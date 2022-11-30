rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Сильный ветер выдул воду из реки Дон в Ростове-на-Дону днем 30 ноября

Сегодня, 09:47
Фото: Владимир Козлов / Группа ВК "Ростов Главный"
В Ростове снова выдуло воду с Дона 30 ноября
В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра частично ушла вода из реки Дон, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали об ушедшей воде с береговой полосы. До этого жителей региона предупреждали об опасном усилении ветра. 

В ближайшее время порывы будут достигать 22 метров в секунду. Такая погода продержится вплоть до вечера 2 декабря.

Часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды
Узнать подробнее

 

Пользователи в соцсетях предложили навести порядок в прибрежной зоне, пока нет воды. Речь идет об уборке мусора.

«Ну нормальная ситуация, каждый год одно и тоже происходит», — заявляют горожане.

«Никогда такого не было, и вот опять», — пишут ростовчане. 

Ранее в Ростове в Октябрьском районе сильным ветром унесло остановку 18 ноября.

Читайте также:
Часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогодыАэропорты Москвы отменяют рейсы из-за непогодыИз-за непогоды в Ростове закрылся мост на Зеленый остров
#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Жителям Ростовской области рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 08:37
Подрядчик добивается от донского Минтранса заключения контракта на миллиарды рублей
Сегодня, 09:04
Желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены
Сегодня, 08:16
В Ростове поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей
Сегодня, 08:00
В Ростовской области хотят штрафовать владельцев опасных собак
Сегодня, 07:05
Врач рассказал, как ростовчанам не заболеть свиным гриппом
Сегодня, 06:46