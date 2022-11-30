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Собаки напали на двух женщин в Ростове-на-Дону днем 29 ноября

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону две агрессивные собаки набросились на местных жительниц, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Красноармейской из-за забора стройки выскочили две собаки и повалили на землю девушку. Они разорвали ей джинсы, но кожу не прокусили.

«Иначе бы пришлось делать прививки от бешенства и столбняка. Осталась только большая гематома», — рассказала пострадавшая.

Она добавила, что после этого собаки напали на другую женщину. Она обратилась по этому поводу в полицию.

Эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове
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«Там же школа и детский сад рядом… Буквально за стройкой. А если на ребенка? Я там постоянно хожу и иногда вижу, как эти 2 собаки прям перед школой находятся», — пишут пользователи в комментариях.

«В таких случаях нужно вызывать полицию и подавать в суд», — заявляют ростовчане. 

Ранее эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове.

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