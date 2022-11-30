Совфед одобрил закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Стало известно, что на 2023 год в бюджете фонда предусмотрены доходы в сумме 3,135 трлн рублей и на последующие два года — 3,366 трлн и 3,592 трлн рублей соответственно. Что касается статьи расходов, они планируются в размере 3,219 трлн рублей на 2023 год, а также 3,434 трлн и 3,612 трлн рублей на 2024 и 2025 годы соответственно.
Значит, дефицит бюджета фонда на трехлетний период составит в следующем году 83,9 млрд рублей, а в 2024 и 2025 гг. 67,7 млрд и 20,1 млрд рублей соответственно. В рамках запланированных сумм дефицит должен покрываться переходящими остатками денежных средств. Об этом сообщает 1prime.ru.
Страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС) будут являться базовой частью доходов фонда. В 2023 году на их долю придется 85,7%, а в последующие два года 86,1% и 86,4% соответственно. Запланированные трансферты из федбюджета в 2023 году составят 429,4 млрд рублей; в 2024 и 2025 годах — 448 млрд и 463,5 млрд рублей соответственно.
Субвенция, предусмотренная в бюджете ФОМС для его территориальных подразделений, которая будет расходоваться на финансовое обеспечение базовой программы ОМС, составит на следующий год — 2,747 трлн рублей, а также 2,945 трлн рублей на 2024 год и 3,107 трлн рублей — на 2025 год.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, субвенции дают возможность полностью выполнить президентские указы по оплате труда медицинских работников; а также провести все мероприятия, необходимые для медицинской реабилитации граждан, и обеспечить россиян возможностью прохождения углубленной диспансеризации.
На оказание базовой медпомощи, предусмотренной программой ОМС, из бюджета фонда госучреждениям выделят в 2023 году — 163,6 млрд рублей, в последующие два года 172,6 млрд и 182,1 млрд рублей. На высокотехнологичные виды врачебной помощи, не входящие в базовую программу ОМС, направят 120,3 млрд рублей в 2023 году, 126,5 млрд и 132,8 млрд рублей в 2024 и 2025 гг. соответственно.
Кроме вышеперечисленных задач, в планах у фонда предоставление межбюджетных трансфертов Фонду пенсионного и соцстрахования России (Соцфонду) на оплату услуг медицинских учреждений беременным женщинам, роженицам и находящимся в послеродовом периоде. Также будет обеспечиваться проведение профилактических медосмотров ребенка в течение его первого года жизни.