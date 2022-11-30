Совфед одобрил закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Стало известно, что на 2023 год в бюджете фонда предусмотрены доходы в сумме 3,135 трлн рублей и на последующие два года — 3,366 трлн и 3,592 трлн рублей соответственно. Что касается статьи расходов, они планируются в размере 3,219 трлн рублей на 2023 год, а также 3,434 трлн и 3,612 трлн рублей на 2024 и 2025 годы соответственно.