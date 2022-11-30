Найти какие-либо списки мобилизованных в Интернете не получится, так как эти сведения относятся к государственной тайне. Хотя, конечно, можно нарваться на что-то подобное, но это точно будут фейки, поэтому верить этой информации не стоит. Доверчивостью пользователей могут воспользоваться мошенники в своих целях.
При этом информация об отправке бойцов на обучение в период мобилизационной кампании появлялась постоянно. Но количество призванных бойцов не раскрывали.
Президент Владимир Путин заявил о начале этой кампании 21 сентября и тогда же объявил, что всего требуются 300 тысяч человек. В первую очередь - это те, кто уже служил ранее или имеют боевой опыт.
Людей набирали по всей стране и каждому региону направляли мобилизационные задания. А они уже через военкоматы рассылали повестки.
При наборе бойцов интересовали военно-учетные специальности, после чего всех направляли на обучение. А уже только после этого можно было стать участником спецоперации.
В Ростовской области кампания проходила неравномерно, из-за чего чего у местных жителей появлялись мысли о второй волне. Дело в том, что в начале октября власти региона отчитались о выполнении плана.
Несмотря на это заявление, в регионе продолжили призывать людей, поэтому появились соответствующие вопросы. Тогда губернатор Василий Голубев прокомментировал происходящее.
«Область получила новое мобилизационное задание, муниципальные призывные комиссии его выполняют. За соблюдением всех процедур будут следить представители прокуратуры, в том числе военной», — заявил глава области.
Но называть это новой волной не стали, так как набор шел все в рамках запланированных 300 тысяч.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября заявил президенту, что призыв завершился и дополнительного набора не планируется. Позже глава государства рассказал, что всего мобилизовали 318 тысяч граждан.
Такое количество получилось, в том числе за счет добровольцев, которые решили встать на защиту родины. На момент 4 ноября боевые задачи выполняли 49 тысяч человек, остальные были на обучении.
Добавим, что 300 тысяч резервистов - это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.