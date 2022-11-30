Найти какие-либо списки мобилизованных в Интернете не получится, так как эти сведения относятся к государственной тайне. Хотя, конечно, можно нарваться на что-то подобное, но это точно будут фейки, поэтому верить этой информации не стоит. Доверчивостью пользователей могут воспользоваться мошенники в своих целях.