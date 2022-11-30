«Центр-инвест» открыл для юрлиц расчеты в новых валютах

За один день клиенты-юрлица могут открыть в банке валютный счет, поставить контракт на учет и перевести валюту контрагенту.
До конца текущего года банк открывает такие счета бесплатно. Также на льготных условиях осуществляются переводы в манатах и турецких лирах.
Помимо этого, клиентам банка «Центр-инвест» доступны переводы в юанях в любое государство, а также банк осуществляет переводы в американских долларах в банки Китайской Народной Республики, входящие в национальную китайскую систему банковских переводов.
Руководство банка отмечает, что одной из наиболее актуальных задач сейчас является поддержка клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
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