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«Центр-инвест» открыл для юрлиц расчеты в новых валютах

Сегодня, 15:27
Фото: wikimedia.org
Клиенты банка «Центр-инвест» — юридические лица теперь могут рассчитываться по внешнеторговым контрактам в азербайджанских манатах и турецких лирах.

За один день клиенты-юрлица могут открыть в банке валютный счет, поставить контракт на учет и перевести валюту контрагенту.

До конца текущего года банк открывает такие счета бесплатно. Также на льготных условиях осуществляются переводы в манатах и турецких лирах.

Помимо этого, клиентам банка «Центр-инвест» доступны переводы в юанях в любое государство, а также банк осуществляет переводы в американских долларах в банки Китайской Народной Республики, входящие в национальную китайскую систему банковских переводов.

Руководство банка отмечает, что одной из наиболее актуальных задач сейчас является поддержка клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Реклама.  ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

erid:  LjN8KaGzQ

#Анна Петрова
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