Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инициативой сделать безвозмездной юридическую помощь участникам спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект глава региона уже внес в Заксобрание.
Предполагается, что участники СВО попадут в перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную помощь юристов. Уточняется, что на эту же льготу смогут также рассчитывать добровольцы, бойцы контрактной военной службы и их члены семей.
Законопроект депутаты Заксобрания должны рассмотреть уже в ближайшее время.
Ранее семьи погибших военных в Ростовской области признали нуждающимися в жилье.