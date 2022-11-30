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Участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области

Сегодня, 13:02
Фото: mil.ru
Участники СВО смогут бесплатно получать юридическую помощь в Ростовской области
Юридические услуги могут стать бесплатными для участников спецоперации, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инициативой сделать безвозмездной юридическую помощь участникам спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект глава региона уже внес в Заксобрание.

Предполагается, что участники СВО попадут в перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатную помощь юристов. Уточняется, что на эту же льготу смогут также рассчитывать добровольцы, бойцы контрактной военной службы и их члены семей.

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Законопроект депутаты Заксобрания должны рассмотреть уже в ближайшее время.

Ранее семьи погибших военных в Ростовской области признали нуждающимися в жилье.

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