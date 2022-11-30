Власти Ростова рассказали, что ремонт улицы Вавилова начнется во второй половине 2023 года. До этого полгода уйдет на выкуп земель, необходимых для реконструкции. Всего необходимо выкупить 123 участка и семь квартир. Пока на предложения властей согласилась лишь треть собственников. Владельцы 43 участников и всех квартир обратились в суд, требуя увеличить денежную компенсацию за выкуп их недвижимости.