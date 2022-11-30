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Улицу Вавилова в Ростове начнут реконструировать летом 2023 года

Сегодня, 12:18
Фото: rostov-gorod.ru
Когда начнут реконструировать улицу Вавилова в Ростове
Активная фаза реконструкции улицы Вавилова в Ростове стартует только в третьем квартале следующего года, рассказали в администрации города.

Власти Ростова рассказали, что ремонт улицы Вавилова начнется во второй половине 2023 года. До этого полгода уйдет на выкуп земель, необходимых для реконструкции. Всего необходимо выкупить 123 участка и семь квартир. Пока на предложения властей согласилась лишь треть собственников. Владельцы 43 участников и всех квартир обратились в суд, требуя увеличить денежную компенсацию за выкуп их недвижимости.

Однако чиновники уверены, что смогут договориться с собственниками в предстоящие семь месяцев.

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﻿Напомним, реконструкция улицы Вавилова затронет участок от пересечения с Особенной до Сосновой. Также планируется построить развязку на пересечении Особенной — Вавилова — проспекта Королёва. На проект выделено 6,1 миллиарда рублей. Его планируется завершить до конца 2025 года.

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