Власти Ростова рассказали, что ремонт улицы Вавилова начнется во второй половине 2023 года. До этого полгода уйдет на выкуп земель, необходимых для реконструкции. Всего необходимо выкупить 123 участка и семь квартир. Пока на предложения властей согласилась лишь треть собственников. Владельцы 43 участников и всех квартир обратились в суд, требуя увеличить денежную компенсацию за выкуп их недвижимости.
Однако чиновники уверены, что смогут договориться с собственниками в предстоящие семь месяцев.
Напомним, реконструкция улицы Вавилова затронет участок от пересечения с Особенной до Сосновой. Также планируется построить развязку на пересечении Особенной — Вавилова — проспекта Королёва. На проект выделено 6,1 миллиарда рублей. Его планируется завершить до конца 2025 года.