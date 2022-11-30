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Урбанист Бочарников заявил, что в центре Ростова будут массово сносить старые дома

Сегодня, 14:06
Фото: rostov-gorod.ru
Аварийное здание в Ростове
Историческая застройка Ростова не отвечает формальным критериям о «хорошей сохранности», об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал координатор общественного движения «МойФасад» и активист общества охраны памятников Роман Бочарников.

По словам эксперта, снос здания на ул. Социалистическая, 104 — ожидаемое решение. 

«Взят курс на планомерный снос исторической застройки» — уверен Бочарников.
Активист добавляет, что улица Социалистическая частично состоит из расселенных домов. 

«По-видимому, на это пространство есть некие планы на так называемое «комплексное развитие». Началась зачистка территории как раз с соседнего объекта, снесенного в прошлом году — «Дома священника Маляревкого», — рассказывает общественник.

Снос здания по Социалистической, 104 в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
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В прошлом году, вспоминает Роман,  активисты подавали заявки на признание ОКН угловых домов участка исторической застройки на улице Социалистической.
Не смотря на их историческую ценность, активисты получили отказ от Комитета по охране ОКН.

«После этого была попытка добиться наделением их другим защитным статусом — ЦГФО (ценного градоформирующего объекта). Вопрос пока остается открытым», — подытожил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что урбанист Зайцев заявил, что вдоль берега Дона нельзя строить здания выше трех этажей.

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