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В МинЖКХ заявили, что в Ростовской области скрывают аварии на теплосетях

Сегодня, 10:57
Фото: rostov-gorod.ru
МинЖКХ: в Ростовской области скрывают коммунальные аварии
В Ростовской области обвинили муниципалитеты и собственников в сокрытии информации о коммунальных авариях, об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Сизиков.

Глава донского министерства ЖКХ Сергей Сизиков рассказал, что ежедневно ведомство сталкивается с авариями на сетях теплоснабжения и водоснабжения. Причиной этого является серьезный износ инженерных коммуникаций. 

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«Отсутствие аварий [прим. редакции — сообщений о них] говорит о том, что просто о них не сообщают или их скрывают муниципальные образования или собственники этих сетей», — рассказал Сергей Сизиков, посоветовав жителям Ростовской области обращаться из-за аварий в службу 112 или 240-13-60 и добавив, что ведомство отрабатывает информацию об инцидентах с заинтересованными организациями. 

Ранее часть Ростова осталась без отопления из-за аварии 19 ноября.


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