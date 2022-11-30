«Отсутствие аварий [прим. редакции — сообщений о них] говорит о том, что просто о них не сообщают или их скрывают муниципальные образования или собственники этих сетей», — рассказал Сергей Сизиков, посоветовав жителям Ростовской области обращаться из-за аварий в службу 112 или 240-13-60 и добавив, что ведомство отрабатывает информацию об инцидентах с заинтересованными организациями.