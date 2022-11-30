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В Омске начнут курсировать 22 экологичных автобуса НЕФАЗ

Сегодня, 06:58
Новый транспорт, закупленный в рамках национального проекта “Экология” при поддержке региональных властей, станет большим вкладом в реализацию этого проекта. Глава области Александр Бурков рассказал, что выбросы в атмосферу – основная проблема Омска. Благодаря новому транспорту они сократятся на 20%

 

Для повышения экологичности городской среды в эксплуатацию были запущены “особенные” автобусы, работающие на компримированном метане. С мнением о положительном влиянии этого экологически чистого газомоторного топлива на состояние воздуха согласился и Илья Лобов, глава регионального Минприроды, пишет gorod55.ru. 

Салоны современных НЕФАЗов, рассчитанные на 101 пассажира, имеют 30 сидячих мест и откидные пандусы на средней площадке. Кроме того, автобусы снабжены местом для инвалидной коляски с креплениями. Горожане с ОВЗ смогут без затруднений передвигаться благодаря пневматической системе кузовного наклона и кнопке вызова водителя, расположенной снаружи. 

Помимо всего этого, в автобусах работают камеры видеонаблюдения, есть система отопления, воздух в салоне кондиционируется; на маршрутах функционируют светодиодные указатели и автоинформаторы, система навигации и тахографы. Новые НЕФАЗы защищены современной системой пожаротушения в двигательном отсеке и имеют устройство вызова служб оперативного реагирования. Автобусы снабжены датчиками «антизажима», чего не было в прежних моделях машин, курсирующих по Омску.

Часть машин вышла на маршруты непосредственно после презентации, остальные — на следующий день. Омичи уже успели по достоинству оценить уровень безопасности и комфортность нового общественного транспорта.

Автобусный парк в Омске начали обновлять с 2018 года, когда износ транспорта достигал 90%. До конца 2022 года должно быть закуплено 11 новых автобусов, а в 2023 году – еще 20.

“Когда мы приобрели для города первую партию в 50 автобусов, никто не верил, что мы доведем эту работу до конца и обновим городской автопарк. На сегодня мы обновили его уже на две трети”, — рассказал журналистам губернатор Бурков.

В социальных сетях горожане радуются долгожданной закупке и выражают надежду на продолжение обновления автобусного парка. 

В то же время омичи жалуются на отсутствие нового транспорта на маршрутах в центральной части города.

 

#Светлана Павлова
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