В Омске начнут курсировать 22 экологичных автобуса НЕФАЗ

Для повышения экологичности городской среды в эксплуатацию были запущены “особенные” автобусы, работающие на компримированном метане. С мнением о положительном влиянии этого экологически чистого газомоторного топлива на состояние воздуха согласился и Илья Лобов, глава регионального Минприроды, пишет gorod55.ru.
Салоны современных НЕФАЗов, рассчитанные на 101 пассажира, имеют 30 сидячих мест и откидные пандусы на средней площадке. Кроме того, автобусы снабжены местом для инвалидной коляски с креплениями. Горожане с ОВЗ смогут без затруднений передвигаться благодаря пневматической системе кузовного наклона и кнопке вызова водителя, расположенной снаружи.
Помимо всего этого, в автобусах работают камеры видеонаблюдения, есть система отопления, воздух в салоне кондиционируется; на маршрутах функционируют светодиодные указатели и автоинформаторы, система навигации и тахографы. Новые НЕФАЗы защищены современной системой пожаротушения в двигательном отсеке и имеют устройство вызова служб оперативного реагирования. Автобусы снабжены датчиками «антизажима», чего не было в прежних моделях машин, курсирующих по Омску.
Часть машин вышла на маршруты непосредственно после презентации, остальные — на следующий день. Омичи уже успели по достоинству оценить уровень безопасности и комфортность нового общественного транспорта.
Автобусный парк в Омске начали обновлять с 2018 года, когда износ транспорта достигал 90%. До конца 2022 года должно быть закуплено 11 новых автобусов, а в 2023 году – еще 20.
“Когда мы приобрели для города первую партию в 50 автобусов, никто не верил, что мы доведем эту работу до конца и обновим городской автопарк. На сегодня мы обновили его уже на две трети”, — рассказал журналистам губернатор Бурков.
В социальных сетях горожане радуются долгожданной закупке и выражают надежду на продолжение обновления автобусного парка.
В то же время омичи жалуются на отсутствие нового транспорта на маршрутах в центральной части города.