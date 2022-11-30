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В российских клиниках начали сливать данные пациентов

30 ноября 13:51
Стало известно, что 87,5% утечек являются не случайными.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», в ГК InfoWatch выяснили, что в медучреждениях России, на фоне уменьшения общего числа утечек персональных данных, растут объемы «слитой» информации.

Так, за первые девять месяцев текущего года в стране ушли в сеть восемь баз данных медицинских учреждений. Это в 775 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в общем доступе оказалось содержание 31 миллиона записей о клиентах, из которых 30 миллионов составили данные пациентов лаборатории «Гемотест». Специалисты утверждают, что информацию сливают намеренно: хакеры, которые активизировали свою деятельность после начала СВО, или сами сотрудники медорганизаций.

В частности, число атак вирусов-шифровальщиков в первые шесть месяцев 2022 года выросло на 45%. А число сливов изнутри за то же время увеличилось до 50%.

Эксперты заявляют, что организациям следует вкладывать больше средств в кибербезопасность, но в то же время следует искать злоумышленников внутри организаций, внедряя инструменты контроля за персоналом.

#Светлана Павлова
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