В российских клиниках начали сливать данные пациентов

Так, за первые девять месяцев текущего года в стране ушли в сеть восемь баз данных медицинских учреждений. Это в 775 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в общем доступе оказалось содержание 31 миллиона записей о клиентах, из которых 30 миллионов составили данные пациентов лаборатории «Гемотест». Специалисты утверждают, что информацию сливают намеренно: хакеры, которые активизировали свою деятельность после начала СВО, или сами сотрудники медорганизаций.