В Ростове на улице Трудящихся, 2 произошло ДТП. 51-летний водитель автобуса MAN Lion не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Hyundai Sonata. После этого столкновения автобус врезался в еще две иномарки — Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. Далее автобус вылетел в кювет.