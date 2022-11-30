В Ростове на улице Трудящихся, 2 произошло ДТП. 51-летний водитель автобуса MAN Lion не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Hyundai Sonata. После этого столкновения автобус врезался в еще две иномарки — Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. Далее автобус вылетел в кювет.
В ДТП чудом никто не пострадал. Машины и автобус получили механические повреждения. Также в соцсетях жители Железнодорожного района сообщали, что автобус задел линии электропередач, в результате чего район оказался временно обесточен.
Сейчас полицейские устанавливают все подробности инцидента.
Ранее в Ростовской области водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗ».