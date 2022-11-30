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В Ростове автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки

Сегодня, 12:39
Фото: ГИБДД
В Ростове автобус обесточил район и снес три иномарки
ДТП с участием автобуса и легковушек произошло в Ростове на улице Трудящихся, рассказали в ГИБДД России по региону.

В Ростове на улице Трудящихся, 2 произошло ДТП. 51-летний водитель автобуса MAN Lion не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Hyundai Sonata. После этого столкновения автобус врезался в еще две иномарки — Kia Ceed и Chevrolet Lacetti. Далее автобус вылетел в кювет.

В ДТП чудом никто не пострадал. Машины и автобус получили механические повреждения. Также в соцсетях жители Железнодорожного района сообщали, что автобус задел линии электропередач, в результате чего район оказался временно обесточен.

ДТП с участием шести автомобилей произошло на улице Нагибина в Ростове 25 ноября
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Сейчас полицейские устанавливают все подробности инцидента.

Ранее в Ростовской области водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗ».

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