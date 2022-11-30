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В Ростове на десяти улицах ограничат движение транспорта в декабре

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI
По каким улица в Ростове нельзя будет ездить с 14 декабря
Власти Ростова рассказали, на каких дорогах города собираются ограничить движение транспорта в декабре, об этом рассказали на портале администрации.

Департамент автодорог Ростова сообщил, что из-за необходимости провести строительные работы на улице Береговой с 14 декабря до 27 мая 2023 года ограничат движения рядом с домом № 33/4.

В этот же день на Нариманова рабочие начнут реконструкцию канализационного коллектора, из-за этого на участках от переулка Марксистского до улицы Пришкольной, а также от Марксистского до Тбилисского, и на Марксистском между домами № 1А и № 9 будут действовать ограничения проезда до 15 февраля следующего года. 

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Также рабочие начнут реконструировать водопроводную линию на улице Тибетской, для чего потребуется ограничить движение между улицей Пришкольной, 35 и Тибетской, 20. Сроки ограничений с 14 декабря по 15 февраля.   

Позднее с 21 декабря по 13 февраля начнут действовать ограничения движения на улицах Налбандяна, 2-й-Линии, Ченцова и Каяни. Причиной этого также станут строительные работы. 

Последними участками с ограничениями станут дороги на улицах Урожайной, Чкалова и в переулке Канонерском. На первых двух улицах ограничения будут действовать до 21 февраля, а на последней — до 25 декабря.  

Ранее стало известно, какие ограничения стали действовать в ноябре.

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