В этот же день на Нариманова рабочие начнут реконструкцию канализационного коллектора, из-за этого на участках от переулка Марксистского до улицы Пришкольной, а также от Марксистского до Тбилисского, и на Марксистском между домами № 1А и № 9 будут действовать ограничения проезда до 15 февраля следующего года.