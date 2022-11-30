В Ростове-на-Дону везший пассажиров автобус №96 потерял по пути стекло днем 30 ноября

Происшествие случилось на маршруте № 96, автобусы на котором курсируют от ГПЗ-10 до Сельмаша. Днем в среду, 30 ноября, на улице Зорге у транспорта вывалилось боковое стекло.
«Автобус заметили через три остановки после случившегося и он продолжал путь. А в салоне сидели пассажиры, в том числе ребенок», — говорится в публикации.
Отмечается, что температура на улице составляет минус один градус. Маршрут обслуживает ООО «РТК».
Известно, что сейчас проводится ремонт автобуса.
Ранее в Ростове другой автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки.