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В Ростове-на-Дону везший пассажиров автобус №96 потерял по пути стекло днем 30 ноября

Сегодня, 13:42
Фото: Ростовгортранс
В Ростове-на-Дону везший пассажиров автобус потерял по пути стекло днем 30 ноября
В Ростове-на-Дону у автобуса № 96 во время движения выпало боковое стекло, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Происшествие случилось на маршруте № 96, автобусы на котором курсируют от ГПЗ-10 до Сельмаша. Днем в среду, 30 ноября, на улице Зорге у транспорта вывалилось боковое стекло.

«Автобус заметили через три остановки после случившегося и он продолжал путь. А в салоне сидели пассажиры, в том числе ребенок», — говорится в публикации.

В Ростове автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки
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Отмечается, что температура на улице составляет минус один градус. Маршрут обслуживает ООО «РТК».

Известно, что сейчас проводится ремонт автобуса. 

Ранее в Ростове другой автобус обесточил район, врезавшись в три иномарки. 

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