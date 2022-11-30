В Ростове обсудили этапы реализации национальных проектов

Всего в Ростове расположено 13 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В национальном проекте участвуют 5 из них. На их развитие в 2022 году направили 49,7 млн рублей. Как рассказала Яна Пилявская, 99,9% этих средств уже освоены. В детскую музыкальную школу им. Ф. Гнесина и детскую школу искусств им. Н.А. Римского-Корсакова закупили музыкальные инструменты, ноутбуки, интерактивные доски, оборудовали учебные кабинеты и концертные залы новой мебелью.