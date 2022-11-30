В Ростове обсудили этапы реализации национальных проектов

С первым докладом выступила начальник Управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская. Она рассказала о ходе реализации национального проекта «Культура» в 2022 году.
Одним из основных направлений стала модернизация муниципальных библиотек. Из федерального бюджета на это выделили 20 млн рублей. Кроме того, в Ростовской области с 2019 года появилось три новые модальные детские библиотеки. Это библиотеки имени А. С. Пушкина, Н. К. Крупской и В. И. Ленина
Всего в Ростове расположено 13 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В национальном проекте участвуют 5 из них. На их развитие в 2022 году направили 49,7 млн рублей. Как рассказала Яна Пилявская, 99,9% этих средств уже освоены. В детскую музыкальную школу им. Ф. Гнесина и детскую школу искусств им. Н.А. Римского-Корсакова закупили музыкальные инструменты, ноутбуки, интерактивные доски, оборудовали учебные кабинеты и концертные залы новой мебелью.
В рамках федерального проекта «Творческие люди», добавила Яна Пилявская, 30 сотрудников ростовских учреждений культуры прошли курсы по повышению квалификации в 2022 году.
О ходе выполнения мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры, которые также включены в национальные проекты рассказал директор Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова Юрий Черевиченко, к строительству 4-х приступили в этом году. Как отметил глава Администрации Алексей Логвиненко, строительный сегмент стал самым дорогостоящим среди всех нацпроектов, которые реализуются в Ростовской области.
Департамент, главой которого выступает Черевиченко, принял участие сразу в четырех нацпроектах: «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография» и «Здравоохранение».
Ростов-на-Дону по итогам 2021 года занял почетное 2 место после Екатеринбурга по вводу в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. Рейтинг составил Росстат среди 13 городов миллионников.
В рамках нацпроекта «Образование» в Ростовской области реализуется региональный проект «Современная школа». Как рассказал Юрий Черевиченко, в 2022 году начато строительство четырех новых школ на 6476 мест. Кроме того, начата разработка проектной документации на строительство двух школ для 1420 учащихся на территории ДОСААФ и по ул. 26-я Линия.
На сегодняшний день в Ростове ведется строительство пяти школ, к строительству четырех учебных заведений приступили в 2022 году.
Также в 2022 году за счет средств местного бюджета разработана проектная документация на строительство школы на 1 200 учащихся
во 2-м микрорайоне жилого района «Суворовский», которая 07.11.2022 получила положительное заключение государственной экспертизы.
Шесть детских садов постоят в Ростове в рамках нацпроекта «Демография». Пять из них на 880 мест будут готовы уже к концу текущего года, а еще один, вместимостью 65 воспитанников, обещают ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Одним из ключевых вопросов обсуждения на заседании муниципальной комиссии по проектной деятельности в Ростове стал ход реализации на территории города национального проекта «Здравоохранение».
«В этом году на реализацию регионального проекта „Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области“ на территории города направлено более 675 млн рублей из средств федерального бюджета», — отметил Алексей Логвиненко.
Контракты на поставку 594 единиц медицинского оборудования заключили 20 ростовских медицинских организаций. Общая сумма закупок составила 380 млн рублей. Уже установлены и введены в эксплуатацию 583 различных медицинских аппаратов. Среди них маммографы, рентгенаппараты, аппараты УЗИ и флюорографические, эндоскопическое оборудование стоимостью 322 млн рублей.
По словам главы администрации, в Ростовской области за 2022 год провели более 1 млн УЗИ-исследований, более 41 тысячи эндоскопических исследований, более 33 тысяч МРТ-исследований, более 98 тысяч КТ-исследований.
Параллельно с обновлением оборудования продолжается модернизация медучреждений. В этом году в рамках софинансирования дополнительно выделено из средств областного и городского бюджетов более 166 млн рублей на капремонт ЦГБ. Завершение работ запланировано на 2023 год.
В будущем году планируют также завершить капитальный ремонт поликлиники № 3 горбольницы № 6. На эти цели выделено более 121 млн рублей. К декабрю этого года в зданиях уже провели демонтажные работы, закрепили грунт основания, установили окна, двери, стены и перегородки.
Проведение капитального ремонта филиала городской поликлиники № 1 также запланировано на 2023 год. Стоимость работ в администрации Ростова оценили в 62 млн рублей.
В следующем году планируется проведение капитального ремонта филиала городской поликлиники № 1 на сумму почти 62 млн рублей.
«С 2023 года городские учреждения здравоохранения переходят в подчинение области. Отмечу, что на качестве оказания медицинской помощи населению эти перемены не отразятся», — подчеркнул глава администрации города.
О реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» рассказал директор Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения в Ростове Денис Водопьянов.
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» уже завершен ремонт 26 автомобильных дорог протяженностью 23 км. К 3 декабря будут завершены работы на 27-м объекте — произведен ремонт 700 метров дорожного полотна в пер. 1-м Машиностроительном.
На 2023 год запланирован ремонт 18 дорог протяженностью почти 20 км. В рамках нацпроекта приведут в порядок дорожное полотно на ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Немировича-Данченко, пер. Ольховского, ул. Плиева и других. Подрядчиков выберут на конкурсной основе, а контракты с ними администрация Ростова заключит уже в декабре.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» реализуется масштабный проект по реконструкции ул. Вавилова. Строительство войдет в активную фазу летом 2023 года. По завершении работ расчетная скорость движения авто составит 80 км/ч.
Основная дорога будет иметь 4 полосы движения, местные проезды планируется сделать двухполосными.
В зону реконструкции попадают частные земельные объекты и недвижимость. Их выкуп и перевод в муниципальную собственность идет с начала 2022 года. С 57 собственниками уже заключены соглашения о выкупе. С собственниками, которые не согласны с предложенной суммой возмещения, ведутся судебные разбирательства. Завершить их планируют весной 2023 года.
«Отмечу, что ул. Вавилова — важный дорожный объект, затрагивающий транспортную доступность Северного жилого массива и мкр. Суворовского, поэтому его реализации с нетерпением ждут тысячи ростовчан», — подчеркнул Алексей Логвиненко.