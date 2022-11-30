Автор инициативы обращает внимание, что такие штрафы чаще всего выписывают не сотрудники ГИБДД, а администрация района. Таким образом, проверить наличие взыскания на сайте ГИБДД не получится. «Я не могу убедиться в автоматическом режиме, что это не ошибка, и штраф зафиксирован именно на мой автомобиль», — объясняет автор петиции.