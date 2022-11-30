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В Ростове предложили запустить сервис для проверки штрафов за парковку

Сегодня, 17:09
Фото: 1MI
В Ростове необходим сервис для проверки наличия штрафа за не оплаченную парковку, выписанного администрацией, инициатива с таким предложением появилась на портале «Активный ростовчанин».

Жителям Ростова предлагают поддержать петицию о создании в городе специального сервиса для просмотра штрафов за платную парковку, выданных администрацией.

Автор инициативы обращает внимание, что такие штрафы чаще всего выписывают не сотрудники ГИБДД, а администрация района. Таким образом, проверить наличие взыскания на сайте ГИБДД не получится. «Я не могу убедиться в автоматическом режиме, что это не ошибка, и штраф зафиксирован именно на мой автомобиль», — объясняет автор петиции.

С начала 2022 года ростовчане накопили более 28 тысяч штрафов за неуплату парковки
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Проголосовать «за» или «против» предложения можно до 15 декабря. Если оно наберет более 500 голосов, городские власти его рассмотрят.

Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители Западного в Ростове массово жаловались на острую нехватку транспорта.

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