Жителям Ростова предлагают поддержать петицию о создании в городе специального сервиса для просмотра штрафов за платную парковку, выданных администрацией.
Автор инициативы обращает внимание, что такие штрафы чаще всего выписывают не сотрудники ГИБДД, а администрация района. Таким образом, проверить наличие взыскания на сайте ГИБДД не получится. «Я не могу убедиться в автоматическом режиме, что это не ошибка, и штраф зафиксирован именно на мой автомобиль», — объясняет автор петиции.
Проголосовать «за» или «против» предложения можно до 15 декабря. Если оно наберет более 500 голосов, городские власти его рассмотрят.
Ранее на портале «Активный ростовчанин» жители Западного в Ростове массово жаловались на острую нехватку транспорта.