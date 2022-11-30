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Желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены

Сегодня, 08:16
Фото: Martin Cathrae/CC BY SA/wikimedia.org / wikimedia.org
Ростовчане могут купить квартиру дешевле на 7,5%
В Ростове ради быстрой продажи своей недвижимости продавцы стали делать скидку в среднем на 7,5% от стартовой цены.

Аналитики издания RG провели исследования, чтобы выяснить, сколько вторичного жилья в России продают с пометкой «срочно». Как выяснилось, доля срочных объявлений о продаже на площадках торговли недвижимостью составила 4% от общего числа лотов. Это самый высокий показатель последних трех лет, который подскочил с марта этого года на 1,2%.  При этом аналитики сообщают, что общее количество объявлений о продаже выросло почти на треть (29%), а срочные продажи увеличились на 85%. 

Сообщается, что в Ростове объем срочных объявлений о продаже вторичного жилья составил 6,4% от всех объявлений, а скидка по этим объявлениям составила 7,5% при средней стоимости квадратного метра жилья в 107 тысяч рублей.

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Несмотря на попытки выиграть время на потери стоимости недвижимости, продавцы редко преуспевают в этом. Аналитики сообщают, что покупатель на «срочные» объекты недвижимости находится примерно за четыре месяца, а в среднем по рынку обычные квартиры продают за 129 дней.  

Ранее в Ростове жители стали массово сдавать свою недвижимость в аренду. 



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