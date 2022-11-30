Аналитики издания RG провели исследования, чтобы выяснить, сколько вторичного жилья в России продают с пометкой «срочно». Как выяснилось, доля срочных объявлений о продаже на площадках торговли недвижимостью составила 4% от общего числа лотов. Это самый высокий показатель последних трех лет, который подскочил с марта этого года на 1,2%. При этом аналитики сообщают, что общее количество объявлений о продаже выросло почти на треть (29%), а срочные продажи увеличились на 85%.