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В Ростовской области хотят штрафовать владельцев опасных собак

Сегодня, 07:05
Фото: geoggirl/CC BY/flickr.com / wikimedia.org
За выгул собак без ошейника можно будет получить штраф в Ростове
В Госдуму могут внести законопроект о новых мерах ответственности за выгул собак опасных пород без ошейника, заявил пресс-секретарь ЛДПР в парламенте Александр Дюпин.

В интервью изданию РИА «Новости» он рассказал, что речь идет о штрафах за выгул подобных собак без намордника, поводка и ошейника. Законопроект хотят внести в Госдуму до конца года.

Размеры штрафов могут составить от одной до трех тысяч рублей. А контроль планируют возложить на сотрудников полиции.

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Дюпин сообщил, что сейчас правила выгул собак никто не контролирует. 

Напомним, что собаки напали на двух женщин в Ростове-на-Дону днем 29 ноября. Одной из них они порвали джинсы. 

До этого эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове.

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