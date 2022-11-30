В интервью изданию РИА «Новости» он рассказал, что речь идет о штрафах за выгул подобных собак без намордника, поводка и ошейника. Законопроект хотят внести в Госдуму до конца года.
Размеры штрафов могут составить от одной до трех тысяч рублей. А контроль планируют возложить на сотрудников полиции.
Дюпин сообщил, что сейчас правила выгул собак никто не контролирует.
Напомним, что собаки напали на двух женщин в Ростове-на-Дону днем 29 ноября. Одной из них они порвали джинсы.
До этого эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове.