Предполагается, что возведением объекта займется ГК «Хевел», производящая российское оборудование. Однако власти Ростовской области хотят пойти еще дальше и открыть собственное производство солнечных электростанций. Для этого уже выкуплен завод в Азове. При определенном уровне инвестиций, как утверждают чиновники, предприятие сможет производить солнечные электростанции для всей России.