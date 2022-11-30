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В Ростовской области появится первая солнечная электростанция

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
В Ростовской области выбирают локацию для возведения первой в регионе солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт, сообщили в областном правительстве.

В Ростовской области планируют возвести первую солнечную электростанцию. Ее мощность достигнет 25 мегаватт. Соответствующая заявка региона уже прошла конкурсный отбор на федеральном уровне.

Сейчас власти выбирают локацию для возведения электростанции. Пока приоритет отдается Гуково, однако это не окончательный вариант. Строить первую в Ростовской области электростанцию начнут уже в следующем году.

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Предполагается, что возведением объекта займется ГК «Хевел», производящая российское оборудование. Однако власти Ростовской области хотят пойти еще дальше и открыть собственное производство солнечных электростанций. Для этого уже выкуплен завод в Азове. При определенном уровне инвестиций, как утверждают чиновники, предприятие сможет производить солнечные электростанции для всей России.

Напомним, идея построить в Гуково солнечную электростанцию впервые была озвучена в 2021 году губернатором Василием Голубевым. Тогда власти заявляли, что стоимость амбициозного проекта составит два миллиарда рублей, а на само строительство уйдет два года.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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