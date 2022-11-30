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В Ростовской области предупредили об опасном усилении ветра до 79,2 километра в час

Сегодня, 07:04
Фото: 49.mchs.gov.ru
В Ростовской области в ближайшее время ожидается ветер до 79,2 километра в час
В Ростовской области предупредили об усилении ветра до 22 метров в секунду, об этом сообщили в донском УМЧС.

Согласно данным прогноза на среду, 30 ноября, в течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 19 метров в секунду, а на юге утром и днем его скорость увеличится до 22 метров в секунду. 

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Синоптики СК УГМС сообщают, что такая погода продержится вплоть до вечера 2 декабря, а потому жителям Ростовской области следует проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице в период непогоды, парковки автомобиля под деревьями, а также постараться не проходить рядом с рекламными щитами и другими конструкциями, имеющими высокий риск обрушения во время непогоды. 

Ранее синоптики предупредили о том, что сильный ветер приведет к снижению уровня воды в Доне. 

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