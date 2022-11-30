Синоптики СК УГМС сообщают, что такая погода продержится вплоть до вечера 2 декабря, а потому жителям Ростовской области следует проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице в период непогоды, парковки автомобиля под деревьями, а также постараться не проходить рядом с рекламными щитами и другими конструкциями, имеющими высокий риск обрушения во время непогоды.