Согласно данным прогноза на среду, 30 ноября, в течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 19 метров в секунду, а на юге утром и днем его скорость увеличится до 22 метров в секунду.
Синоптики СК УГМС сообщают, что такая погода продержится вплоть до вечера 2 декабря, а потому жителям Ростовской области следует проявить осторожность и избегать длительного пребывания на улице в период непогоды, парковки автомобиля под деревьями, а также постараться не проходить рядом с рекламными щитами и другими конструкциями, имеющими высокий риск обрушения во время непогоды.
Ранее синоптики предупредили о том, что сильный ветер приведет к снижению уровня воды в Доне.