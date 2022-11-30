За 150 тысяч рублей в Таганроге можно купить «Москвич», который собрали в 1954 году. Мощность мотора составляет 26 лошадиных сил.
Всего у автомобиля за эти годы было два владельца. Последний хозяин написал, что «Москвич» в аварии не попадал и находится на ходу.
Эти машины собрали в 1954 году, но стоят они 80 тысяч рублей. Судя по состоянию кузова, придется проводить ремонт.
«Автомобили под восстановление, один с документами нового образца и стоит на учете, второй — донор (успел забрать с распила). Продаю все вместе», — говорится в объявлении.
Владелец добавил, что отдельно детали не продает.
В Семикаракорске за 190 тысяч рублей пытаются продать ГАЗ М-20 «Победа». Ее выпустили с конвейера в 1955 году.
«В нормальном состоянии, достался по наследству. Машина на ходу», — написал продавец.
Мощность двигателя составляет 52 «лошадки».
Если есть 100 тысяч рублей, то можно стать владельцем «Волги». Ее собрали в 1957 году, за это время у нее сменилось два владельца.
Какого-либо описания продавец добавлять не стал. Он лишь написал, что машина на ходу.
Мощность мотора достигает 65 лошадиных сил. Судя по фотографиям, автомобиль находится в нормальном состоянии.
За 235 тысяч рублей можно приобрести «ГАЗ 69», которому уже более 60 лет. Это внедорожник с двигателем на 55 лошадиных сил.
«Состояние достойное, он обслуживается. Документы в наличии, стоит на учете», — пишет продавец.
Он добавил, что готов на обмен на другой автомобиль. У этой машины было более трех владельцев.