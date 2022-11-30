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В Ростовской области распродают раритетные машины дешевле 500 тыс рублей

Сегодня, 04:30
Фото: Andshel/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростовской области в продаже есть несколько автомобилей, которым более 60 лет. Какой раритетный транспорт можно приобрести в регионе, в материале RostovGazeta.

«Москвич»

За 150 тысяч рублей в Таганроге можно купить «Москвич», который собрали в 1954 году. Мощность мотора составляет 26 лошадиных сил.

Всего у автомобиля за эти годы было два владельца. Последний хозяин написал, что «Москвич» в аварии не попадал и находится на ходу.

Москвич-400-420 за 150 тысяч рублей
Фото: Pudelek (Marcin Szala)/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org

Два «Москвича 400»

Эти машины собрали в 1954 году, но стоят они 80 тысяч рублей. Судя по состоянию кузова, придется проводить ремонт.

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«Автомобили под восстановление, один с документами нового образца и стоит на учете, второй — донор (успел забрать с распила). Продаю все вместе», — говорится в объявлении.

Владелец добавил, что отдельно детали не продает.

Москвич 400 400-420 за 80 тысяч рублейМосквич 400 400-420 за 80 тысяч рублей
Москвич 400 400-420 за 80 тысяч рублей
Фото: авто.ру

«Победа»

В Семикаракорске за 190 тысяч рублей пытаются продать ГАЗ М-20 «Победа». Ее выпустили с конвейера в 1955 году.

«В нормальном состоянии, достался по наследству. Машина на ходу», — написал продавец.

Мощность двигателя составляет 52 «лошадки».

ГАЗ М20 Победа
Фото: Khusnutdinov Nail (nailgun)/CC BY SA / wikimedia.org

«Волга»

Если есть 100 тысяч рублей, то можно стать владельцем «Волги». Ее собрали в 1957 году, за это время у нее сменилось два владельца.

Какого-либо описания продавец добавлять не стал. Он лишь написал, что машина на ходу.

Мощность мотора достигает 65 лошадиных сил. Судя по фотографиям, автомобиль находится в нормальном состоянии. 

ГАЗ 21 «Волга» 21Г за 100 тысяч рублей
Фото: авто.ру

«ГАЗ 69»

За 235 тысяч рублей можно приобрести «ГАЗ 69», которому уже более 60 лет. Это внедорожник с двигателем на 55 лошадиных сил.

«Состояние достойное, он обслуживается. Документы в наличии, стоит на учете», — пишет продавец.

Он добавил, что готов на обмен на другой автомобиль. У этой машины было более трех владельцев.

«ГАЗ 69» за 235 тысяч рублей«ГАЗ 69» за 235 тысяч рублей
«ГАЗ 69» за 235 тысяч рублей
Фото: авто.ру
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#Илья Протвинов#Машина#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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