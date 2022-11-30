Сообщается, что следов внешних повреждений на трупах животных не обнаружено. Вероятны, зайцы и фазаны были отравлены. На полях рядом с местом гибели животных обнаружен яд для отравы мышей. По всей видимости, местные фермеры пренебрегли безопасными для других животных биопрепаратами и пошли на крайний меры для борьбы с грызунами.