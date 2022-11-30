В Кагальницком районе Ростовской области охотники нашли трупы десятков зайцев на полях. Ранее в муниципалитете нашли мертвыми двух фазанов. «Дон-ТР» приводит слова местного охотника Евгения Оголя, утверждающего, что это первый подобный случай в районе за последние 35 лет.
Массовой гибелью животных заинтересовались и профильных учреждения. Минприроды, Россельхознадзор и прокуратура уже начали свои расследования.
Сообщается, что следов внешних повреждений на трупах животных не обнаружено. Вероятны, зайцы и фазаны были отравлены. На полях рядом с местом гибели животных обнаружен яд для отравы мышей. По всей видимости, местные фермеры пренебрегли безопасными для других животных биопрепаратами и пошли на крайний меры для борьбы с грызунами.
Охотники переживают, что отрава может пойти дальше по пищевой цепочке, и далее мертвыми будут находить уже хищных животных.
Напомним, помимо Кагальницкого района, массовую гибель животных зафиксировали в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах.