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В Ростовской области расследуют массовую гибель зайцев на полях

Сегодня, 15:27
Фото: pxhere.com
Ростовскую область снова сотрясла новость о массовой гибели животных, подробности жуткого инцидента появились в эфире одного из телеканалов.

В Кагальницком районе Ростовской области охотники нашли трупы десятков зайцев на полях. Ранее в муниципалитете нашли мертвыми двух фазанов. «Дон-ТР» приводит слова местного охотника Евгения Оголя, утверждающего, что это первый подобный случай в районе за последние 35 лет.

Массовой гибелью животных заинтересовались и профильных учреждения. Минприроды, Россельхознадзор и прокуратура уже начали свои расследования.

Сообщается, что следов внешних повреждений на трупах животных не обнаружено. Вероятны, зайцы и фазаны были отравлены. На полях рядом с местом гибели животных обнаружен яд для отравы мышей. По всей видимости, местные фермеры пренебрегли безопасными для других животных биопрепаратами и пошли на крайний меры для борьбы с грызунами.

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Охотники переживают, что отрава может пойти дальше по пищевой цепочке, и далее мертвыми будут находить уже хищных животных.

Напомним, помимо Кагальницкого района, массовую гибель животных зафиксировали в Зерноградском, Целинском, Сальском и Песчанокопском районах.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Животные#Животное#Дикие животные
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