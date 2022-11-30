В Ростовской области за год на 11,6% выросло производство продовольствия

В правительстве Ростовской области рассказали, что за период с января по октябрь 2022 года индекс производства сельхозпродукции вырос на 5,5% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. А наибольший рост по итогам 10 месяцев с начала года, по словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, продемонстрировали сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, которые “выросли” на 11,6% по отношению к показателям 2021 года.
Виктор Гончаров добавил, что хорошие результаты уже показало донское животноводство: за период с января по октябрь на Дону произвели свыше 300 тысяч тонн мяса, а также более 1,38 миллиарда яиц - это на 23% больше прошлогодних объемов.
Вместе с этими показателями фермерские хозяйства увеличили объемы производства молока на 2,5%, общий объем молока с учетом данных с собственных хозяйств дончан составил более 950 тысяч тонн.
Положительную динамику зафиксировали и отрасли птицеводства, которая переживала временный кризис в начале года из-за необходимости в срочном импортозамещении. Однако за последние полтора года сфера преодолела возникшие трудности, и поголовье птиц с начала текущего года удалось увеличить на 18% – это более 18,2 миллиона голов.
Что касается производства пищевой продукции - эта отрасль выросла на 11,6%. Объем отгруженной продукции достиг 220 миллиардов рублей, что почти на 37,8% больше объемов прошлого года.
Кроме того, донские предприятия пищевой промышленности в 3,5 раза смогли увеличить производство мясной продукции и субпродуктов домашней птицы, вдвое возросли объемы произведенной сметаны, более чем на 67% - объемы сливочного масла, на 40,2% больше стали изготавливать нерафинированное и на 16,7% рафинированное растительное масло. Вместе с ними выросли объемы производства творога (13%), муки, другой кисломолочной продукции и полуфабрикатов из мяса(9%), а также сыров(7,5%).
Виктор Гончаров добавил, что показатели растениеводства еще предстоит уточнить, поскольку уборочная кампания пока не закончилась, как и подсчеты валового сбора продукции, однако на настоящий момент урожай пшеницы превышает прошлогодние показатели на 17,6%. Он по предварительным данным составляет более - 13,4 млн тонн и является самым большим в России.
«Выше, чем в 2021 году, также будет урожай картофеля, винограда, сахарной свеклы», - рассказал Гончаров, предположив, что не последнюю роль в этом играют господдержка аграриев и система льготных кредитов для донских аграриев, ставка которых составляет не более 5%.
На поддержку аграриев по итогам года собираются потратить более 8,8 миллиарда рублей, при этом 64,7% этой суммы поступили из бюджета области. В этом году общая сумма льготных кредитов донским аграриям составит 34,2 миллиарда рублей.