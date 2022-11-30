В Ростовской области за год на 11,6% выросло производство продовольствия

В правительстве Ростовской области рассказали, что за период с января по октябрь 2022 года индекс производства сельхозпродукции вырос на 5,5% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. А наибольший рост по итогам 10 месяцев с начала года, по словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, продемонстрировали сферы пищевой и перерабатывающей промышленности, которые “выросли” на 11,6% по отношению к показателям 2021 года.