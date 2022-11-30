В РЦГЭ при участии FlexLab создан прототип харвестера для генерации электроэнергии

С учетом пожеланий заказчика может быть создано устройство с различными характеристиками: размерами, емкостью накопителя и параметрами тока на выходе. Данный прибор дает возможность экономить на замене батареек, так как может эксплуатироваться в течение многих лет. На устройство уже поступил первый заказ — стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга планирует использовать его в глюкометрах.