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В РЦГЭ при участии FlexLab создан прототип харвестера для генерации электроэнергии

Сегодня, 20:35
Фото: pxhere.com
Российский центр гибкой электроники (в составе группы «ТехноСпарк») и RnD-центр FlexLab завершили совместную работу над прототипом миниатюрного харвестера — прибора, преобразующего световую энергию в электрическую. Известно, что устройство уже успешно прошло испытания.

Харвестер — это фотовольтаическая ячейка (в РЦГЭ разрабатывалась ее матрица) и накопитель энергии. Устройство может использоваться как в быту — для питания электроприборов, так и в промышленности — например, при создании элементов умного дома, замков и сенсоров, электрических ворот, пультов для бытовой техники и беспроводных выключателей света. 

 

После того, как харвестер успешно прошел испытания, в ИТМО приступили к работе над уменьшением размеров фотовольтаической ячейки и контактов. В результате площадь ячейки не будет превышать 1 см², что позволит встраивать устройство непосредственно в питаемые приборы. К примеру, для обеспечения работы бытового беспроводного выключателя необходим харвестер площадью порядка 2-3 мм², сообщает Newsnn.ru.

 

Гендиректор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский рассказал, что в стенах учреждения при участии FlexLab решается уникальная задача — учеными создается миниатюрное устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от освещения.

 

Испытания прототипа харвестера завершились успешно, прибор был представлен в Сочи на выставке «Микроэлектроника-2022». Следующим этапом работы будет увеличение срока службы ячейки и уменьшение ее площади.

 

По словам гендиректора FlexLab Виктории Желтовой, RnD-центр создал для харвестера специальный инновационный материал — перовскитное покрытие. Перовскиты дешевы в производстве, которое не представляет сложностей, и уже на данный момент они могут преобразовывать 26% энергии солнечного света в электричество. Кроме того, такой материал удобен для использования в архитектуре за счет гибкости формы изделий, изготавливаемых из перовскитов.

 

С учетом пожеланий заказчика может быть создано устройство с различными характеристиками: размерами, емкостью накопителя и параметрами тока на выходе. Данный прибор дает возможность экономить на замене батареек, так как может эксплуатироваться в течение многих лет. На устройство уже поступил первый заказ — стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга планирует использовать его в глюкометрах.

#Технологии
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