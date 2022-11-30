В РЦГЭ при участии FlexLab создан прототип харвестера для генерации электроэнергии

Харвестер — это фотовольтаическая ячейка (в РЦГЭ разрабатывалась ее матрица) и накопитель энергии. Устройство может использоваться как в быту — для питания электроприборов, так и в промышленности — например, при создании элементов умного дома, замков и сенсоров, электрических ворот, пультов для бытовой техники и беспроводных выключателей света.
После того, как харвестер успешно прошел испытания, в ИТМО приступили к работе над уменьшением размеров фотовольтаической ячейки и контактов. В результате площадь ячейки не будет превышать 1 см², что позволит встраивать устройство непосредственно в питаемые приборы. К примеру, для обеспечения работы бытового беспроводного выключателя необходим харвестер площадью порядка 2-3 мм², сообщает Newsnn.ru.
Гендиректор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский рассказал, что в стенах учреждения при участии FlexLab решается уникальная задача — учеными создается миниатюрное устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от освещения.
Испытания прототипа харвестера завершились успешно, прибор был представлен в Сочи на выставке «Микроэлектроника-2022». Следующим этапом работы будет увеличение срока службы ячейки и уменьшение ее площади.
По словам гендиректора FlexLab Виктории Желтовой, RnD-центр создал для харвестера специальный инновационный материал — перовскитное покрытие. Перовскиты дешевы в производстве, которое не представляет сложностей, и уже на данный момент они могут преобразовывать 26% энергии солнечного света в электричество. Кроме того, такой материал удобен для использования в архитектуре за счет гибкости формы изделий, изготавливаемых из перовскитов.
С учетом пожеланий заказчика может быть создано устройство с различными характеристиками: размерами, емкостью накопителя и параметрами тока на выходе. Данный прибор дает возможность экономить на замене батареек, так как может эксплуатироваться в течение многих лет. На устройство уже поступил первый заказ — стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга планирует использовать его в глюкометрах.