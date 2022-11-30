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В Сальске к 6,5 годам тюрьмы приговорили горожанку, убившую мать кочергой

Сегодня, 06:38
Фото: Pasztilla aka Attila Terbócs/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
6,5 лет тюрьмы за кочергу получила Ростовчанка
В Сальске огласили приговор по делу Татьяны Силиной, которая забила мать кочергой в состоянии алкогольного опьянения, сведения об этом появились в картотеке городского суда.

В июле этого года в Сальске вынесли приговор в отношении Татьяны Силиной, которая избила мать в марте этого года, в результате чего женщина погибла в больнице.

Суд установил, что ссора между женщинами произошла в субботу, 19 марта, когда фигурант дела распивала алкоголь. В ходе ссоры Силина схватила кочергу и нанесла матери не менее 46 ударов по голове, телу и конечностям своей матери, из-за чего женщине потребовалась помощь медиков и немедленная госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Сальского района.  Мать фигуранта дела скончалась вечером того же дня из-за многочисленных травм, пневмоторакса и серьезной потери крови. 

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Во время суда обвиняемая утверждала, что сама получила два удара кочергой от матери и набросилась на нее в состоянии аффекта, поэтому ничего не помнила. Когда она пришла в себя — Татьяне Силиной показалось, что она ничем не может помочь матери, поэтому фигурант дела решила выпить еще одну кружку шампанского.  

«Считает, что ее действия квалифицированы неверно поскольку у нее не было умысла убивать мать, сделала она это неумышленно», — сказано в материалах приговора. 

Теперь женщину приговорили к 6,5 годам колонии и зачли ей в срок отбывания время заключения под стражей. 

Ранее другой житель Ростовской области также забил кочергой своего отца.

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