Во время суда обвиняемая утверждала, что сама получила два удара кочергой от матери и набросилась на нее в состоянии аффекта, поэтому ничего не помнила. Когда она пришла в себя — Татьяне Силиной показалось, что она ничем не может помочь матери, поэтому фигурант дела решила выпить еще одну кружку шампанского.