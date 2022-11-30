В июле этого года в Сальске вынесли приговор в отношении Татьяны Силиной, которая избила мать в марте этого года, в результате чего женщина погибла в больнице.
Суд установил, что ссора между женщинами произошла в субботу, 19 марта, когда фигурант дела распивала алкоголь. В ходе ссоры Силина схватила кочергу и нанесла матери не менее 46 ударов по голове, телу и конечностям своей матери, из-за чего женщине потребовалась помощь медиков и немедленная госпитализация в МБУЗ «ЦРБ» Сальского района. Мать фигуранта дела скончалась вечером того же дня из-за многочисленных травм, пневмоторакса и серьезной потери крови.
Во время суда обвиняемая утверждала, что сама получила два удара кочергой от матери и набросилась на нее в состоянии аффекта, поэтому ничего не помнила. Когда она пришла в себя — Татьяне Силиной показалось, что она ничем не может помочь матери, поэтому фигурант дела решила выпить еще одну кружку шампанского.
«Считает, что ее действия квалифицированы неверно поскольку у нее не было умысла убивать мать, сделала она это неумышленно», — сказано в материалах приговора.
Теперь женщину приговорили к 6,5 годам колонии и зачли ей в срок отбывания время заключения под стражей.
Ранее другой житель Ростовской области также забил кочергой своего отца.