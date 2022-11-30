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Власти в Ростовской области заявили о планах запустить электричку из Ростова в Платов

Сегодня, 05:27
Фото: 1mi
В Ростовской области рассматривается вопрос запуска электропоездов до аэропорта Платов, сообщил глава Минтранса региона Владимир Окунев.

В эфире телеканала «ДОН 24» он рассказал, что речь идет о запуске электричек из Ростова. Однако это будет не сейчас, рассматривается возможность на будущее.

«Сейчас все находится в стадии предпроекта. Нужно понять кому принадлежат земли, где будет проходить дорога», — рассказал Окунев.

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Министр считает, что транспортный узел может появиться в микрорайоне Левенцовский. Вместе с этим он рассказал о планах довести «Донской экспресс» до Новочеркасска, Батайска и Шахт.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за ремонта изменится расписание пригородных электричек.

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