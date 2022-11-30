В эфире телеканала «ДОН 24» он рассказал, что речь идет о запуске электричек из Ростова. Однако это будет не сейчас, рассматривается возможность на будущее.
«Сейчас все находится в стадии предпроекта. Нужно понять кому принадлежат земли, где будет проходить дорога», — рассказал Окунев.
Министр считает, что транспортный узел может появиться в микрорайоне Левенцовский. Вместе с этим он рассказал о планах довести «Донской экспресс» до Новочеркасска, Батайска и Шахт.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области из-за ремонта изменится расписание пригородных электричек.