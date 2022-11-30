Водитель автобуса в Ростове-на-Дону проехал по ноге 86-летнего пенсионера

Водитель МАЗа доехал до остановки и выпустил пассажиров. После этого он продолжил путь, но под колесами транспорта оказалась нога 86-летнего пенсионера, который вышел из автобуса.
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где оказали помощь. У него выявили открытый перелом пальца.
Автобус компании «Карат» курсировал по маршруту № 44 — от Центрального рынка до остановки ГПЗ 10.
В салоне транспорте находились семь человек. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростовской области водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗа».