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Водитель автобуса в Ростове-на-Дону проехал по ноге 86-летнего пенсионера

Сегодня, 12:40
Фото: ГИБДД
Пенсионер в Ростове чудом остался жив после наезда на него автобуса
В Ростове-на-Дону водитель автобуса отъезжал от остановки и наехал на ногу человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель МАЗа доехал до остановки и выпустил пассажиров. После этого он продолжил путь, но под колесами транспорта оказалась нога 86-летнего пенсионера, который вышел из автобуса.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где оказали помощь. У него выявили открытый перелом пальца.

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Автобус компании «Карат» курсировал по маршруту № 44 — от Центрального рынка до остановки ГПЗ 10.

В салоне транспорте находились семь человек. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростовской области водитель Opel выехал на «встречку» и погиб под колесами «КамАЗа».

 

 

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