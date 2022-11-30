rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врач рассказал, как ростовчанам не заболеть свиным гриппом

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI
Ростовский врач рассказал, о необходимости профилактики свиного гриппа в 2022 году
Вакцина, которой ростовчане прививались от гриппа в прошлом году, содержит антигены вируса свиного гриппа, который ожидается и в этом году, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам врачей, свиной грипп - это условное название заболевания, вызываемого штаммами вируса гриппа.

«Вакцина, которой мы прививались в прошлом году, как раз содержит антигены этого вируса. Сейчас в поликлиниках продолжается прививочная кампания от гриппа. Мы уже второй год подряд прививаемся этой вакциной, поэтому я не ожидаю сложной гриппозной эпидемии», - отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя. 

Юрий Кобзев заявил о распространении свиного гриппа в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам медиков, вспышка заболеваемостью гриппом наступит не раньше конца января 2023 года.

«Поэтому до Нового года можно смело сделать прививку от гриппа тем, кто еще не успел», - говорят врачи.

Доктора настроены оптимистично. Однако и ростовчане должны не забывать соблюдать все противоэпидемические меры.

«Профилактика любого ОРВИ или гриппа точно такая же, как и при коронавирусе. В местах скопления людей надо надевать маску. А заходя после улицы в помещение —  обрабатывать руки антисептиком. За годы коронавируса мы все уже привыкли это делать. И забывать про эти хорошие привычки не следует», - рекомендует доктор.

Ковалев заявил о массовых нарушениях мер профилактики COVID-19 в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекцийГлава донского Минздрава Кобзев заявил об опасном штамме гриппаСлучаи гриппа начали выявлять в Ростовской области
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Грипп#Прививка от гриппа#Свиной грип#Дарья Демидова
Подпишитесь
Жителям Ростовской области рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 08:37
Подрядчик добивается от донского Минтранса заключения контракта на миллиарды рублей
Сегодня, 09:04
Желающие срочно продать квартиру ростовчане стали массово снижать цены
Сегодня, 08:16
В Ростове поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей
Сегодня, 08:00
В Ростовской области хотят штрафовать владельцев опасных собак
Сегодня, 07:05