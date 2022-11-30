«Вакцина, которой мы прививались в прошлом году, как раз содержит антигены этого вируса. Сейчас в поликлиниках продолжается прививочная кампания от гриппа. Мы уже второй год подряд прививаемся этой вакциной, поэтому я не ожидаю сложной гриппозной эпидемии», - отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.