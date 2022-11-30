По словам врачей, свиной грипп - это условное название заболевания, вызываемого штаммами вируса гриппа.
«Вакцина, которой мы прививались в прошлом году, как раз содержит антигены этого вируса. Сейчас в поликлиниках продолжается прививочная кампания от гриппа. Мы уже второй год подряд прививаемся этой вакциной, поэтому я не ожидаю сложной гриппозной эпидемии», - отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам медиков, вспышка заболеваемостью гриппом наступит не раньше конца января 2023 года.
«Поэтому до Нового года можно смело сделать прививку от гриппа тем, кто еще не успел», - говорят врачи.
Доктора настроены оптимистично. Однако и ростовчане должны не забывать соблюдать все противоэпидемические меры.
«Профилактика любого ОРВИ или гриппа точно такая же, как и при коронавирусе. В местах скопления людей надо надевать маску. А заходя после улицы в помещение — обрабатывать руки антисептиком. За годы коронавируса мы все уже привыкли это делать. И забывать про эти хорошие привычки не следует», - рекомендует доктор.